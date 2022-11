Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

La Pro Kabaddi League a produit des affrontements fascinants et mercredi, les Telugu Titans affronteront U Mumba tandis que les Bengal Warriors affronteront les Tamil Thalaivas.

A LIRE AUSSI | L’ancien joueur Mana Shim dirige le groupe de travail de l’USSF sur les abus

Les Telugu Titans sont en bas du tableau des points avec une seule victoire et huit défaites en huit matchs. Les Titans ont eu du mal à trouver un rythme dans la saison 9, leur attaque et leur défense n’ayant pas réussi à produire.

L’expérience de Surjeet Singh et Monu Goyat ne s’est pas avérée suffisante et l’équipe semble terminée et dépoussiérée pour la saison. Faire face à une équipe U Mumba forte aggravera les choses. U Mumba a remporté cinq victoires dans le tournoi. Ils essaieront d’en faire six contre les Titans défaillants.

Le prochain match de la soirée mettra en vedette les Tamil Thalaivas. Après avoir remporté le premier match de la manche de Pune, les Tamil Thalaivas se sentiraient optimistes. Les Thalaivas sont dans la moitié inférieure du tableau et devront gagner des matchs consécutifs pour remonter dans le tableau des points. Ils affronteront les Bengal Warriors qui ont dérapé après avoir commencé le tournoi en force. Ils sont passés de la deuxième à la neuvième position du classement. Les Warriors chercheront à rebondir lors des prochains matchs.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et U Mumba, les Tamil Thalaivas et les Bengal Warriors, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et U Mumba, Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et U Mumba, Tamil Thalaivas et Bengal Warriors se joueront le mercredi 2 novembre.

Où se joueront les matchs entre Telugu Titans et U Mumba, Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League de mardi se joueront au Shree Shiv Chhatrapati Wrestling Hall.

À quelle heure commenceront les matchs entre Telugu Titans et U Mumba, Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Équipes

Escouade des Titans Telugu : Abhishek Singh, Siddharth, Sirish Desai, Rajnish, Ankit Beniwal, Vinay, Aman Kadian, Surjeet Singh, Parvesh Bhainswal, Vishal Bhardwaj, Adarsh ​​T, Ravinder Pahal, Vijay Kumar, Nitin, Mohit, Mohit Pahal, Muhammed Shihas S , Mohsen Maghsoudlou Jafari, K. Hanumanthu, Hamid Mirzaei Nader, Ravinder

Équipe U Mumba : Ashish, Suman Singh, Jai Bhagwan, Heidarali Ekrami, Ankush, Kamlesh, Shivam, Pranay, Vinay Rane, Sachin, Rupesh, Surinder Singh, Rinku, Shivansh Thakur, Rahul Prince, Kiran, Laxman, Magar Harendra Kumar, Satywan , Mohit Gholamabbas, Korouki

Équipes Match 2

Équipe Tamil Thalaivas : Pawan Kumar, Ajinkya Ashok Pawar, Jatin, Himanshu, Narender, Sagar, M. Abishek, Ashish Md. Arif Rabbani, Himanshu Mohit, Sahil, Arpit, SarohaVisvanath V. Thanushan, Laxmamohan K. Abhimanyu

Équipe des guerriers du Bengale : Shrikant Jadhav, Aslam Saja, Mohamed Thambi, Maninder Singh, R Guhan, Suyog Baban Gaikar, Parshant Kumar, Akash Pikalmunde, Girish Ernak, Amit Sheoran, Parveen Satpal, Shubham Shinde, Soleiman Pahlevani, Surender Nada, Sakthivel R, Vaibhav Bhausaheb Garje, Deepak Niwas Hooda, Ajinkya Rohidas Kapre, Rohit, Ashish Kumar (Sangwan), Balaji D, Vinod Kumar, Manoj Gowda K.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici