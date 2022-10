Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

La neuvième édition de la Pro Kabaddi League a déjà livré des rencontres palpitantes ces derniers jours. L’action reviendra mercredi avec un autre programme double qui aura lieu au Sree Kanteerava Indoor Stadium à Bengaluru.

Lors du premier match de la journée, les Gujarat Giants prendront le tapis contre U Mumba. Après cette rencontre passionnante, les Bengal Warriors affronteront les champions en titre Dabang Delhi.

Les Giants du Gujarat ont changé leur campagne après un début lamentable. Ils entrent dans ce match après deux victoires massives contre l’UP Yoddha et les Haryana Steelers. Pendant ce temps, leurs adversaires U Mumba ont enduré un sac mitigé de résultats. Ils ont trois victoires et autant de défaites en ce moment. L’équipe de Mumbai cherchera à remporter une victoire mercredi.

Les champions en titre Dabang Delhi se sont déchaînés dans le tournoi, remportant cinq matchs d’affilée. Cependant, ils ont maintenant été arrêtés dans leur élan par Patna Pirates qui a remporté une victoire 37-33 lors de leur dernier match. Naveen Kumar et ses hommes chercheront à laisser le hoquet derrière eux et à poursuivre leur course dominante dans la compétition.

Leur prochaine mission sera contre les Bengal Warriors. Les Warriors avaient bien commencé mais une série de défaites les a poussés à une position médiane. Gagner cette rencontre pourrait s’avérer être une tâche herculéenne, étant donné que les champions tenteront de sortir tous les canons mercredi.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et U Mumba, Dabang Delhi et Bengal Warriors, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et U Mumba, Dabang Delhi et Bengal Warriors ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et U Mumba, Dabang Delhi et Bengal Warriors se joueront le mercredi 26 octobre.

Où se joueront les matchs entre Gujarat Giants et U Mumba, Dabang Delhi et Bengal Warriors ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League de mardi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Gujarat Giants et U Mumba, Dabang Delhi et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Bengal Warriors débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Équipes

Équipe des géants du Gujarat : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapil Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, YoungChang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

Équipe U Mumba : Ashish, Suman Singh, Jai Bhagwan, Heidarali Ekrami, Ankush, Kamlesh, Shivam, Pranay, Vinay Rane, Sachin, Rupesh, Surinder Singh, Rinku, Shivansh Thakur, Rahul Prince, Kiran, Laxman, Magar Harendra Kumar, Satywan , Mohit Gholamabbas, Korouki

Équipes Match 2

Équipe Dabang Delhi : Naveen Kumar, Manjeet, Ashu Malik, Ashish Narwal, Suraj Panwar, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Amit Hooda, Vishal, Anil Kumar, Monu, Dipak, Krishan, Vinay Kumar, Vijay, Mohammad Liton Ali, Aakash, Vijay , Tejas Patil, Reza Katoulinejad

Équipe des guerriers du Bengale : Shrikant Jadhav, Aslam Saja, Mohamed Thambi, Maninder Singh, R Guhan, Suyog Baban Gaikar, Parshant Kumar, Akash Pikalmunde, Girish Ernak, Amit Sheoran, Parveen Satpal, Shubham Shinde, Soleiman Pahlevani, Surender Nada, Sakthivel R, Vaibhav Bhausaheb Garje, Deepak Niwas Hooda, Ajinkya Rohidas Kapre, Rohit, Ashish Kumar (Sangwan), Balaji D, Vinod Kumar, Manoj Gowda K.

