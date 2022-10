Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabaddi League sur la télévision en direct en ligne

La saison 9 de la Pro Kabaddi League bat son plein et les fans ont été divertis par des rencontres à indice d’octane élevé dans le tournoi. Les Bengaluru Bulls reviendront affronter les Bengal Warriors lors du premier match de la journée le mercredi 12 octobre. Plus tard dans la soirée, les UP Yoddhas affronteront le Delhi Dabang au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

Les Bengaluru Bulls et les Bengal Warriors entrent dans ce match après avoir remporté leurs précédents matchs du PKL 9 et viseront à capitaliser sur cet élan. Les Bengaluru Bulls ont remporté leurs deux premiers matchs, tandis que les Bengal Warriors ont gagné et perdu un match chacun.

Ce sera une course entre un navire qui navigue en douceur et un autre qui a été battu par les vagues et les rochers au milieu de la mer. La performance incohérente d’UP Yodha contre U Mumba a jeté le doute sur leur capacité de raid. La défense Mumba a effectivement neutralisé Pardeep Narwal, Surender Gill et Durgesh, tandis que la défense Yodha était sujette aux erreurs directes.

Dabang Delhi semble être à l’aise sur le Naveen Express, car ils ont remporté leurs deux matchs. Lors de leur deuxième match, ils ont battu les Gujarat Fortune Giants par un score de 20 points. Naveen a ajouté un autre Super 10, mais c’est le jeune raider Manjeet qui a stupéfié tout le monde avec ses capacités acrobatiques.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors, UP Yoddhas et Delhi Dabang, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors, UP Yoddhas et Delhi Dabang ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors, UP Yoddhas et Delhi Dabang se joueront le mercredi 12 octobre.

Où se joueront les matchs entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors, UP Yoddhas et Delhi Dabang ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League de mardi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors, UP Yoddhas et Delhi Dabang ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Delhi Dabang débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Équipes

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

Équipe des guerriers du Bengale : Shrikant Jadhav, Aslam Saja, Mohamed Thambi, Maninder Singh, R Guhan, Suyog Baban Gaikar, Parshant Kumar, Akash Pikalmunde, Girish Ernak, Amit Sheoran, Parveen Satpal, Shubham Shinde, Soleiman Pahlevani, Surender Nada, Sakthivel R, Vaibhav Bhausaheb Garje, Deepak Niwas Hooda, Ajinkya Rohidas Kapre, Rohit, Ashish Kumar (Sangwan), Balaji D, Vinod Kumar, Manoj Gowda K.

Équipes Match 2

UP Yoddhas Squad : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Rathan K James, Namaba Kamweti, Gulveer Singh, Surender Gill, Anil Kumar, Durgesh Kumar, Aman, Rohit Tomar, Mahipa, l Abozar Mohajer, Mighani Babu, Murugasan, Jaideep, Sumit, Nitesh Kumar, Ashu Singh, Shubham Kumar, Gurdeep, Nehal Desai, Nitin Panwar

Équipe Delhi Dabang : Naveen Kumar, Manjeet, Ashu Malik, Ashish Narwal, Suraj Panwar, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Amit Hooda, Vishal, Anil Kumar, Monu, Dipak, Krishan, Vinay Kumar, Vijay, Mohammad Liton Ali, Aakash, Vijay , Tejas Patil, Reza Katoulinezhad

