Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabaddi League sur la télévision en direct en ligne

La saison neuf de la Pro Kabaddi League bat son plein et les fans ont déjà été captivés par des affrontements à indice d’octane élevé dans le tournoi phare. Un autre programme double sera sur les cartes dimanche alors que le Puneri Paltan affrontera l’U Mumba avant que les UP Yoddhas n’affrontent les Bengaluru Bulls. Les matchs se joueront au stade Sree Kanteerava de Bangalore.

Puneri Paltan n’a pas fait grand-chose de mal lors de ses trois premières rencontres, scalpant un match nul lors de son premier match et perdant lors des deux suivants de près. Les Paltans voudront maintenant renverser la vapeur et commencer à accumuler des victoires. Ils seront confrontés à une rude concurrence de la part des anciens champions U Mumba. L’équipe de Mumbai a à sa disposition des raiders de qualité et espère remporter une autre victoire contre le Puneri Paltan.

Le deuxième match de la journée opposera Bengaluru Bulls, quatrième, et UP Yodhha, cinquième. Bengaluru a remporté deux victoires en trois matches tandis que l’équipe UP n’a qu’une seule victoire à son actif. Les deux équipes seront à la recherche d’une autre victoire dans le tournoi.

Avant les matchs de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et U Mumba, UP Yoddhas et Bengaluru Bulls, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et U Mumba, UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et U Mumba, UP Yoddhas et Bengaluru Bulls se joueront le dimanche 16 octobre.

Où se joueront les matchs entre Puneri Paltan et U Mumba, UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Ligue Pro Kabaddi de mardi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bangalore.

À quelle heure commenceront les matchs entre Puneri Paltan et U Mumba, UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabaddi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabaddi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Équipes

Équipe Puneri Paltan : Aslam Mustafa Inamdar, Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Akash Santosh Shinde, Pankaj Mohite, Shubham Nitin Shelke, Fazel Atrachali, Sombir, Badal Taqdir Singh, Abinesh Nadarajan, Sanket Sawant, Alankar Kaluram Patil, Balasaheb Shahaji Jadhav, Rakesh Bhalle Ram, D Mahindraprasad, Harsh Mahesh Lad, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Govind Gurjar

Équipe U Mumba : Ashish, Suman Singh, Jai Bhagwan, Heidarali Ekrami, Ankush, Kamlesh, Shivam, Pranay, Vinay Rane, Sachin, Rupesh, Surinder Singh, Rinku, Shivansh Thakur, Rahul Prince, Kiran, Laxman, Magar Harendra Kumar, Satywan , Mohit Gholamabbas, Korouki

Équipes Match 2

UP Yoddhas Squad : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Rathan K James, Namaba Kamweti, Gulveer Singh, Surender Gill, Anil Kumar, Durgesh Kumar, Aman, Rohit Tomar, Mahipa, l Abozar Mohajer, Mighani Babu, Murugasan, Jaideep, Sumit, Nitesh Kumar, Ashu Singh, Shubham Kumar, Gurdeep, Nehal Desai, Nitin Panwar

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici