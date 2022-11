Quand et où regarder la couverture en direct de la Pro Kabaddi League S9

La Pro Kabaddi League proposera deux affrontements incroyables le Super Sunday. Les leaders de la ligue, les Bengaluru Bulls, affronteront les Gujarat Giants lors du premier match de la journée, tandis que Puneri Paltan prendra le tapis pour affronter les Tamil Thalaivas lors de la deuxième rencontre.

Les Bengaluru Bulls ont intensifié leur jeu dans cette édition et sont actuellement en tête du classement par points. Une victoire dimanche les rapprochera sûrement d’une place en séries éliminatoires.

En revanche, les Gujarat Giants restent à la septième place avec quatre victoires dans leur cagnotte. Leur défaite contre les Pirates de Patna lors de leur dernier match a été assez humiliante. Les Giants doivent revenir à la planche à dessin et améliorer leurs tactiques afin de gravir les échelons.

Semblable à l’équipe de Bengaluru, les Puneri Paltan ont pris de l’ampleur dans la compétition et sont actuellement classés deuxièmes dans le tableau des points. Après des débuts lamentables, le skipper Fazel Atrachali et ses hommes se sont considérablement améliorés et sont invaincus lors de leurs cinq derniers matches. Leur confiance est au plus haut et cherchera à assurer une autre victoire contre les Tamil Thalaivas.

Les Thalaivas ont montré des aperçus de qualité ici et là, mais leur incohérence a été leur plus gros problème. En difficulté à la dixième place avec seulement trois victoires en neuf matchs, la franchise basée au Tamil Nadu cherchera désespérément à remonter ses chaussettes et à remporter des victoires dans la ligue.

Avant les matchs de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants, Tamil Thalaivas et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date les matchs de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants, Tamil Thalaiva et Puneri Paltan auront-ils lieu ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants, Tamil Thalaivas et Puneri Paltan se joueront le dimanche 6 novembre.

Où se joueront les matchs entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants, Tamil Thalaivas et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League mardi se joueront au Shree Shiv Chhatrapati Wrestling Hall.

À quelle heure commenceront les matchs entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants, Tamil Thalaivas et Puneri Paltan?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabaddi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabaddi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Équipes

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

Équipe des géants du Gujarat : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapil Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, Jeune Chang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

Équipes Match 2

Équipe Tamil Thalaivas : Pawan Kumar, Ajinkya Ashok Pawar, Jatin, Himanshu, Narender, Sagar, M. Abhishek, Ashish Md. Arif Rabbani, Himanshu Mohit, Sahil, Arpit, Saroha Visvanath V. Thanushan, Laxmamohan K. Abhimanyu

Équipe Puneri Paltan : Aslam Mustafa Inamdar, Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Akash Santosh Shinde, Pankaj Mohite, Shubham Nitin Shelke, Fazel Atrachali, Sombir, Badal Taqdir Singh, Abinesh Nadarajan, Sanket Sawant, Alankar Kaluram Patil, Balasaheb Shahaji Jadhav, Rakesh Bhalle Ram, D Mahindraprasad, Harsh Mahesh Lad, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Govind Gurjar

