Quand et où regarder la couverture en direct de la Pro Kabaddi League 2022-23

Les Patna Pirates chercheront à prolonger leurs trois matches sans défaite lorsqu’ils seront en action dans la Pro Kabaddi League lundi. Lors de leur prochaine rencontre avec la Pro Kabaddi League, les Patna Pirates affronteront les Gujarat Giants. Le match de la Pro Kabaddi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

Avec 18 points en huit matches, les Patna Pirates, trois fois champions de la Pro Kabaddi League, se retrouvent actuellement à la 10e place du classement.

Dans le deuxième affrontement de la journée de la Pro Kabaddi League, UP Yoddhas affrontera une équipe épuisée des Telugu Titans. Le match entre UP Yoddhas et Telugu Titans devrait avoir lieu au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune.

Après avoir subi une défaite lors de leur dernier match de Pro Kabaddi League, les UP Yoddhas, huitièmes, viseront à retrouver l’élan de la victoire lundi.

Avant les matchs PKL de lundi entre Gujarat Giants contre Patna Pirates et UP Yoddhas contre Telugu Titans; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date les matchs PKL 2022-23 entre Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) seront-ils joués ?

Les matchs PKL 2022-23 entre Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) auront lieu le 31 octobre, lundi.

Où se joueront les matchs PKL 2022-23 Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) ?

Les matchs entre Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) se joueront au Shree Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

À quelle heure commenceront les matchs PKL 2022-23 Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) ?

Le match entre Gujarat Giants (GUJ) et Patna Pirates (PAT) débutera à 19h30 IST.

Le match PKL entre UP Yoddhas (UP) et Telugu Titans (TEL) débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) ?

Les matchs Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) seront télévisés sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) ?

Les matchs Gujarat Giants (GUJ) contre Patna Pirates (PAT) et UP Yoddhas (UP) contre Telugu Titans (TEL) seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Gujarat Giants vs Patna Pirates Composition de départ possible:

Gujarat Giants Predicted Starting line-up : Rakesh, Sourav Gulia, Arkam Shaikh, Chandram Ranjit, Rinku Narwal, Shankar Gadai, Prashanth Kumar

Patna Pirates Prévision de départ : Sachin, Neeraj Kumar, Manish, Rohit Gulia, Monu, Sunil, Mohammadreza Chiyaneh

UP Yoddhas vs Telugu Titans Composition de départ possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Gurdeep, Surender Gill, Durgesh Kumar, Nitesh Kumar, Sumit

Telugu Titans Prévision de départ : Vinay, Nitin, Mohit, Adarsh ​​T, Monu Goyat, Vijay Kumar, Vishal Bhardwaj

