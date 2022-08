Quand et où regarder la couverture en direct de la Premier League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Manchester United a toutes les raisons d’espérer après sa victoire contre Liverpool lors de son dernier match de Premier League. L’équipe d’Old Trafford a réussi à s’imposer 2-1 face à ses éternels rivaux. La prochaine étape pour Manchester United est Southampton, dans une rencontre de Premier League qui a lieu à 17 h IST à St Mary’s.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Le règne d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United a très mal commencé après des défaites démoralisantes contre Brentford et Brighton. Son équipe doit trouver une certaine forme si elle veut être dans les places européennes. Les attaquants Rashford et Jadon Sancho ont passé une bonne journée au pouvoir contre Liverpool et aimeraient continuer le tempo. Le milieu de terrain brésilien Casemiro pourrait faire ses débuts après son transfert du Real Madrid.

Southampton ne va pas très bien non plus. Oui, ils sont trois places au-dessus de United à la 11e place du tableau des points, mais ils n’ont que quatre points à montrer après trois matchs. Southampton a mal terminé la saison dernière et les choses n’ont pas été bonnes jusqu’à présent cette saison non plus.

Avant le match EPL de samedi entre Southampton et Manchester United, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Southampton (SOU) et Manchester United (MUN) ?

Le match EPL 2022-23 entre Southampton et Manchester United aura lieu le 27 août, samedi.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Southampton (SOU) vs Manchester United (MUN) ?

Le match EPL entre Southampton et Manchester United se jouera au St. Mary’s Stadium.

À quelle heure le match EPL 2022-23 entre Southampton (SOU) et Manchester United (MUN) commencera-t-il ?

Le match EPL entre Southampton et Manchester United débutera à 5h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match EPL Southampton (SOU) vs Manchester United (MUN) ?

Le match Southampton vs Manchester United EPL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Southampton (SOU) vs Manchester United (MUN) EPL ?

Le match Southampton vs Manchester United EPL est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Southampton (SOU) contre Manchester United (MUN) Possible onze de départ :

Composition prévue de Southampton : Alex Mcarthy (Gk), Kyle Walker-Peters, Armel Bella-Kotchap, Mohammed Salisu, Moussa Djenepo, James Ward-Prowse, Romeo Lavia, Joe Aribo, Mohammed Elyounoussi, Adam Armstrong, Che Adams

Composition prévue de Manchester United : David de Gea (Gk), Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici