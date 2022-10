Quand et où regarder la couverture en direct de la NBA sur la télévision en direct en ligne

Les Washington Wizards ont lancé la saison NBA 2022-23 sur une note prometteuse après avoir remporté une confortable victoire 107-114 contre les Indiana Pacers. Lors de leur prochain match, les Wizards affronteront les Chicago Bulls samedi au Capital One Arena. Les Bulls, quant à eux, entrent dans le jeu après avoir enregistré une victoire contre Miami Heat lors de leur ouverture de la saison.

Les Indiana Pacers viseront leur première victoire de la saison lorsqu’ils seront en action samedi. Les Pacers, lors de leur prochain match, affronteront les San Antonio Spurs. Pour les Spurs, leur attaquant Keldon Johnson a affiché un match impressionnant lors de l’ouverture de la saison contre Charlotte Hornets mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite.

Les attaquants des Boston Celtics Jaylen Brown et Jayson Tatum ont repris là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière. Brown et Tatum ont tous deux marqué 35 points chacun pour que les Celtics remportent une victoire contre les 76ers de Philadelphie lors de leur premier match de la saison. Lors de leur prochain match, les Celtics affronteront le Miami Heat à la FTX Arena samedi.

Le garde des Phoenix Suns, Devin Booker, a marqué 28 points contre les Dallas Mavericks pour assurer un début de victoire bien mérité pour la nouvelle saison NBA. Les Suns affronteront désormais les Portland Trail Blazers, lors de leur prochain match prévu samedi.

Avant les matchs NBA de samedi entre les Washington Wizards contre les Chicago Bulls, les Indiana Pacers contre les San Antonio Spurs, les Miami Heat contre les Boston Celtics et les Portland Trail Blazers contre les Phoenix Suns; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date les matchs NBA entre les Washington Wizards contre les Chicago Bulls, les Indiana Pacers contre les San Antonio Spurs, les Miami Heat contre les Boston Celtics et les Portland Trail Blazers contre les Phoenix Suns seront-ils joués ?

Les matchs NBA entre les Washington Wizards contre les Chicago Bulls, les Indiana Pacers contre les San Antonio Spurs, les Miami Heat contre les Boston Celtics et les Portland Trail Blazers contre les Phoenix Suns auront lieu le samedi 22 octobre.

Où se joueront les matchs NBA Washington Wizards vs Chicago Bulls, Indiana Pacers vs San Antonio Spurs, Miami Heat vs Boston Celtics et Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns ?

Le match NBA entre Washington Wizards et Chicago Bulls se jouera à la Capital One Arena.

Le match Indiana Pacers vs San Antonio Spurs se jouera au Gainbridge Fieldhouse.

Le match NBA Miami Heat vs Boston Celtics se jouera à la FTX Arena.

Le match Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns se jouera au Moda Center.

À quelle heure commenceront les matchs NBA Washington Wizards contre Chicago Bulls, Indiana Pacers contre San Antonio Spurs, Miami Heat contre Boston Celtics et Portland Trail Blazers contre Phoenix Suns ?

Le match NBA entre Washington Wizards et Chicago Bulls débutera à 4h30.

Le match Indiana Pacers vs San Antonio Spurs débutera à 4h30 IST.

Le match NBA Miami Heat vs Boston Celtics débutera à 5 h IST.

Le match Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns débutera à 7h30.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs Washington Wizards vs Chicago Bulls, Indiana Pacers vs San Antonio Spurs, Miami Heat vs Boston Celtics et Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns ?

Washington Wizards contre Chicago Bulls, Indiana Pacers contre San Antonio Spurs, Miami Heat contre Boston Celtics et Portland Trail Blazers contre Phoenix Suns Les matchs de la NBA seront télévisés sur la chaîne Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs NBA Washington Wizards vs Chicago Bulls, Indiana Pacers vs San Antonio Spurs, Miami Heat vs Boston Celtics et Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns ?

Washington Wizards contre Chicago Bulls, Indiana Pacers contre San Antonio Spurs, Miami Heat contre Boston Celtics et Portland Trail Blazers contre Phoenix Suns Les matchs de la NBA seront diffusés en direct sur Voot Select et Jio TV. Les jeux peuvent également être diffusés en streaming sur NBA.com et l’application mobile NBA sur la base d’un abonnement

Washington Wizards vs Chicago Bulls Possible onze de départ :

Composition de départ prévue des Wizards de Washington : Kyle Kuzma (F), Deni Avidja (F), Kristaps Porzingis (C), Bradley Beal (G), Monte Morris (G)

Composition de départ prévue des Chicago Bulls : DeMar Derozan (F), Patrick Williams (F), Nikola Vucevic (C), Ayo Dosunmu (G), Alex Caruso (G)

Indiana Pacers vs San Antonio Spurs possible onze de départ:

Composition de départ prévue des Indiana Pacers : Buddy Hield (F), Terry Taylor (F), Jalen Smith (C), Tyrese Haliburton (G), Chris Duarte (G)

Composition de départ prévue des San Antonio Spurs : Keldon Johnson (F), Jeremy Sochan (F), Jakob Poeltl (C), Devin Vassell (G), Tre Jones (G)

Miami Heat vs Boston Celtics Possible XI de départ:

Composition de départ prévue pour Miami Heat : Jimmy Butler (F), Caleb Martin (F), Bam Adebayo (C), Kyle Lowry (G), Tyler Herro (G)

Composition de départ prévue des Celtics de Boston : Jaylen Brown (F), Jayson Tatum (F), Al Horford (C), Marcus Smart (G), Derrick White (G)

Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns Possible onze de départ :

Portland Trail Blazers Prévision de départ : Josh Hart (F), Jerami Grant (F), Jusuf Nurkic (C), Damian Lillard (G), Anfernee Simons (G)

Composition de départ prévue des Phoenix Suns : Mikal Bridges (F), Cameron Johnson (F), Deandre Ayton (C), Devin Booker (G), Chris Paul (G)

