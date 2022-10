Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue des champions sur la télévision en direct et en ligne

Atletico Madrid vs Club Brugge Diffusion en direct du match de la Ligue des champions: La nouvelle saison a été lamentable pour le club de football espagnol Atletico Madrid. En championnat national, les hommes de Diego Simeone sont placés à la quatrième place. La situation n’est pas très différente en Ligue des champions non plus. L’Atletico Madrid languit actuellement au bas du tableau des points du tournoi de football européen. En Ligue des champions, le club de la Liga n’a réussi à obtenir que trois points en autant de matches.

L’Atletico Madrid, lors de son prochain match, affrontera le club belge du Club de Bruges mercredi. La rencontre de Ligue des champions entre l’Atletico Madrid et le Club de Bruges se jouera au Metropolitano Stadium.

Le Club de Bruges, quant à lui, a assuré une séquence de trois victoires consécutives en Ligue des champions. Avec neuf points en trois matchs, le Club de Bruges revendique la première place de son groupe de Ligue des champions.

Avant le match de Ligue des champions de mercredi entre l’Atletico Madrid et le Club de Bruges ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de Ligue des champions entre l’Atletico Madrid (ATL) et le Club de Bruges (BRU) aura-t-il lieu ?

Le match de Ligue des champions entre l’Atletico Madrid (ATL) et le Club de Bruges (BRU) aura lieu le 12 octobre, mercredi.

Où se jouera le match de Ligue des Champions Atletico Madrid (ATL) vs Club Brugge (BRU) ?

Le match de Ligue des champions entre l’Atletico Madrid (ATL) et le Club de Bruges (BRU) se jouera au Metropolitano Stadium.

À quelle heure commencera le match de Ligue des Champions Atletico Madrid (ATL) vs Club Brugge (BRU) ?

Le match de Ligue des champions entre l’Atletico Madrid (ATL) et le Club de Bruges (BRU) débutera à 22h15 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Atletico Madrid (ATL) vs Club Brugge (BRU) Champions League ?

Le match de la Ligue des champions entre l’Atletico Madrid (ATL) et le Club de Bruges (BRU) sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Atletico Madrid (ATL) vs Club Brugge (BRU) Champions League ?

Le match Atletico Madrid (ATL) vs Club Brugge (BRU) Champions League sera diffusé en direct sur SonyLIV.

Atletico Madrid vs Club Bruges Possible onze de départ :

Composition de départ prévue de l’Atletico Madrid : Jan Oblak, Nahuel Molina, Stefan Savic, José Gimenez, Reinildo, Yannick Carrasco, Angel Correa, Koke, Axel Witsel, Antoine Griezmann, Matheus Cuha

Composition de départ prévue du Club de Bruges : Simon Mignolet, Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Bjorn Meijer, Andreas Skov Olsen, Hans Vanaken, Raphael Onyedika, Casper Nielsen, Kamal Sowah, Ferran Jutgla

