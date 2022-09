Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue des champions 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Finaliste de l’UEFA Champions League l’an dernier, Liverpool espère que ses récents déboires nationaux ne se répercuteront pas sur la scène européenne lors de son affrontement contre Naples. Le match aura lieu le jeudi 8 septembre au stade Diego Armando Maradona.

Napoli a rebondi contre la Lazio en Serie A après avoir cédé quatre points contre la Fiorentina et Lecce lors de leurs premiers matches. L’équipe de Luciano Spalletti sera impatiente de poursuivre sur sa lancée gagnante dans ce match et de marquer trois points cruciaux jeudi.

Le prodige du football géorgien Kvicha Kvaratskhelia s’est bien adapté à la scène de la Serie A, et la pression sur le joueur de 21 ans pour la Ligue des champions ne pourrait pas être plus élevée alors que Napoli cherche à maintenir son début de saison invaincu.

Liverpool a connu un début de campagne torride en remportant seulement deux victoires sur six possibles. Les hommes de Jurgen Klopp sont septièmes du tableau et traînent à six points du leader actuel, Arsenal.

L’équipe d’Anfield a été excellente en Ligue des champions ces dernières années et a réalisé de splendides performances sous Jurgen Klopp, se qualifiant trois fois pour la finale et remportant le titre lors de la saison 2019-20.

Les hommes de Klopp écraseront-ils Napoli lors du premier match ou l’équipe locale se frayera-t-elle un chemin dans la compétition en surpassant les deuxièmes? Seul le temps nous le dira !

Avant le match de l’UCL entre Naples et Liverpool, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Ligue des Champions 2022-23 entre Naples et Liverpool ?

Le match de Ligue des champions 2022-23 entre Naples et Liverpool aura lieu le 8 septembre, jeudi.

Où se jouera le match de Ligue des Champions 2022-23 entre Naples et Liverpool ?

Le match entre Naples et Liverpool se jouera au stade Diego Armando Maradona de Naples, en Italie.

À quelle heure commencera le match de Ligue des Champions 2022-23 entre Naples et Liverpool ?

Le match de Ligue des champions entre Naples et Liverpool débutera à 12h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Napoli-Liverpool ?

Le match Napoli vs Liverpool UCL sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Napoli et Liverpool EPL ?

Le match Napoli vs Liverpool UCL est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Napoli et Liverpool Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue pour Naples : Alex Meret (Gk), Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Amir Rrahmani, Mario Rui, Piotr Zielinski, Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia

Formation de départ prévue pour Liverpool : Alisson Becker (Gk), Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Harvey Elliott, Fabinho, Arthur Melo, Mohammed Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz

