Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue 1 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le but d’Alexandre Lacazette à la 90e minute contre Montpellier la semaine dernière a certainement été le but le plus crucial jusqu’à présent pour Lyon en Ligue 1 cette saison. Le but de l’attaquant français dans les dernières minutes a aidé Lyon à mettre fin à sa séquence de six matchs sans victoire. Lyon visera désormais à poursuivre sur sa lancée en recevant Lille en Ligue 1 lundi. Le match entre Lyon et Lille se déroulera au Groupama Stadium.

Après avoir récolté 17 points en 12 matches, Lyon se retrouve actuellement en huitième position.

Lille, en revanche, a enregistré une victoire palpitante 4-3 contre Monaco, lors de son dernier match de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont pour l’instant réussi à remporter sept de leurs 12 matches. Avec 22 points en 12 matches, Lille occupe actuellement la sixième place du classement de Ligue 1.

Avant le match de Ligue 1 entre Lyon et Lille, voici tout ce qu’il faut savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue 1 2022-23 entre Lyon et Lille ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre Lyon et Lille aura lieu le 31 octobre, lundi.

Où se jouera le match de Ligue 1 2022-23 Lyon vs Lille ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre Lyon et Lille se jouera au Groupama Stadium.

A quelle heure débutera le match de Ligue 1 2022-23 entre Lyon et Lille ?

Le match de Ligue 1 entre Lyon et Lille débutera à 1h15 ST.

Quelles chaînes TV diffuseront le match de Ligue 1 Lyon vs Lille ?

Le match Lyon vs Lille Ligue 1 sera retransmis sur la chaîne indienne Sports 18.

Comment regarder le live streaming du match Lyon vs Lille Ligue 1 ?

Le match Lyon vs Lille Ligue 1 sera diffusé en direct sur Voot et Jio TV.

Lyon vs Lille Onze de départ possibles :

Lyon Lyon Predicted Starting Line-up : Anthony Lopes, Damien Da Silva, Jerome Boateng, Castello Lukeba, Nicolas Tagliafico, Thiago Mendes, Maxence Caqueret, Malo Gusto, Houssem Aouar, Moussa Dembele, Alexandre Lacazette

Lille Prévision de départ : Lucas Chevalier, Bafode Diakite, Jose Fonte, Tiago Djalo, Ismaily, Andre Gomes, Benjamin Andre, Edon Zhegrova, Remy Cabella, Timothy Weah, Jonathan David

