Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue 1 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Rennes a connu une course de rêve en Ligue 1 et voudra prolonger sa séquence de six matchs sans défaite contre Lyon à domicile. Dimanche, les Gones se rendront au Roazhon Park à la recherche de leur première victoire à l’extérieur de la saison.

A LIRE AUSSI| Essayez de vous améliorer tout le temps : Thomas Brdaric du Chennaiyin FC après le match nul 1-1 contre le Bengaluru FC

Lyon a souffert récemment après un bon début de saison, passant de 13 points lors de ses cinq premiers matchs à un seul point lors des cinq suivants. Le seul point du week-end dernier est venu d’un match nul 1-1 avec Toulouse, qui a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives. Ils sont actuellement en position médiane et devront rapidement remonter leurs chaussettes s’ils doivent au moins concourir en Europe la saison prochaine.

Rennes est sixième du classement et pourrait terminer le week-end à une place européenne s’il bat Lyon. À domicile, ils ont été assez solides après avoir remporté quatre de leurs cinq matchs cette saison, dont un triomphe 3-0 contre Nantes le week-end dernier. Amine Gouiri, Martin Terrier et Desire Doue ont été les meilleurs joueurs rennais cette saison.

Ne manquez pas le choc passionnant de l’élite française dimanche soir.

Avant le match de Ligue 1 entre Rennes et Lyon, voici tout ce qu’il faut savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue 1 2022-23 entre Rennes et Lyon ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre Rennes et Lyon aura lieu le 16 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Ligue 1 2022-23 Rennes vs Lyon ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre Rennes et Lyon se jouera au Roazhon Park.

A quelle heure débutera le match de Ligue 1 2022-23 Rennes vs Lyon ?

Le match de Ligue 1 entre Rennes et Lyon débutera à 18h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Ligue 1 Rennes vs Lyon ?

Le match Rennes vs Lyon Ligue 1 sera retransmis sur la chaîne indienne Sports 18.

Comment regarder le live streaming du match Rennes vs Lyon Ligue 1 ?

Le match Rennes vs Lyon Ligue 1 est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot.

https://www.youtube.com/watch?v=gnS-3PaE1GU” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Rennes vs Possible Starting XI :

Formation de départ prévue pour Rennes : Mandanda (Gk), Truffert, Theate, Wooh, Traoré, Terrier, Tait, Ugochukwu, Bourigeaud, Doue, Gouiri

Lyon Predicted Starting Line-up : Lopes (Gk), Tagliafico, Lukeba, Mendes, Gusto, Lepenant, Tolisso, Tete, Lacazette, Toko Ekambi, Dembele

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici