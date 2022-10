Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue 1 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le Paris Saint-Germain de Lionel Messi affrontera Nice le dimanche 2 octobre au Parc des Princes dans une rencontre de Ligue 1.

Le PSG est désormais deuxième du classement de la ligue avec 22 points après 8 matchs, derrière son rival marseillais. Le PSG est invaincu cette saison et son puissant trio de Messi, Kylian Mbappe et Neymar a tiré sur tous les cylindres. Le PSG a marqué 22 fois lors de ses huit derniers matches, démontrant sa course dominante.

A LIRE AUSSI| La Guinée n’est plus l’hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en raison d’infrastructures inadéquates

Au contraire, Nice n’a que deux victoires à son actif sur ses huit matches de Ligue 1 jusqu’à présent. L’équipe de Lucien Favre se dirige vers l’antre des champions languissant en 13e position du classement et devra jouer hors de sa peau pour devancer l’équipe parisienne dominante. Ils manqueront leur défenseur central Jean Claire Todibo qui a été expulsé contre Angers lors du dernier match de Nice.

Le PSG semble être un favori écrasant, mais si les choses tournent en faveur de Nice, ils peuvent provoquer le plus gros bouleversement de la semaine en Ligue 1.

Avant le match de Ligue 1 de dimanche entre le Paris Saint-Germain et Nice, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue 1 2022-23 entre le Paris Saint-Germain et Nice ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre le Paris Saint-Germain et Nice aura lieu le 2 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Ligue 1 2022-23 Paris Saint-Germain vs Nice ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre le Paris Saint-Germain et Nice se jouera au Parc des Princes à Paris.

A quelle heure débutera le match de Ligue 1 2022-23 Paris Saint-Germain vs Nice ?

Le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Nice débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes TV diffuseront le match de Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Nice ?

Le match de Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Nice sera retransmis sur la chaîne Sports 18 en Inde.

Comment regarder le live streaming du match Paris Saint-Germain vs Nice Ligue 1 ?

Le match Paris Saint-Germain vs Nice Ligue 1 est disponible en direct sur l’application et le site Voot.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf9iBZemXa8″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Onze de départ possible :

L’équipe de départ prévue du Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma (Gk), Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Marco Verratti, Nuno Mendes, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar

Belle composition de départ prévue : Marcin Bulka (Gk), Jordan Lotomba, Mattia Viti, Dante, Joe Bard, Hicham Boudaoui, Kephrem Thuram, Mario Lemina, Sofiane Diop, Andy Delort, Gaetan Laborde

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici