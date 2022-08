Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue 1 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le Paris Saint-Germain affrontera Toulouse, champion en titre de Ligue 2, pour sa première visite au Stadium TFC depuis la saison 2018-19.

Le PSG a été tenu en échec 1-1 par Monaco lors de son précédent match de championnat, tandis que Les Violets ont subi leur première défaite de la saison, s’inclinant 3-1 contre Nantes.

Les Parisiens ont été dominés à domicile par Monaco dimanche après trois victoires confortables dans leur saison nationale. Monaco a égalé l’intensité de l’équipe locale et a même semblé être la meilleure équipe ce soir-là. Les puissants trois premiers du PSG – Kylian Mbappe, Neymar et Lionel Messi – ont tiré sur tous les cylindres cette saison et espèrent reproduire leur domination contre Toulouse.

Pendant ce temps, l’équipe de Haute-Garonne a fait sa première apparition dans l’élite depuis 2019-20 et a commencé la saison en force. L’attaquant Zakaria Aboukhlal a marqué son premier but de la saison lors de la défaite de Toulouse le week-end contre Nantes et espère trouver le fond du filet plus souvent.

Attendez-vous à une rencontre passionnante lorsque les deux équipes françaises s’affronteront jeudi.

Avant le match de Ligue 1 de lundi entre le Paris Saint-Germain et Toulouse ; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue 1 2022-23 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse aura lieu le 1er septembre, jeudi.

Où se jouera le match de Ligue 1 2022-23 Paris Saint-Germain vs Toulouse ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse se jouera au Stadium TFC de Toulouse, en France.

A quelle heure débutera le match de Ligue 1 2022-23 Paris Saint-Germain vs Toulouse ?

Le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Toulouse ?

Le match Paris Saint-Germain vs Toulouse Ligue 1 sera retransmis sur la chaîne Sports 18 en Inde.

Comment regarder le live streaming du match Paris Saint-Germain vs Toulouse Ligue 1 ?

Le match Paris Saint-Germain vs Toulouse Ligue 1 est disponible en direct sur l’application Voot.

Paris Saint-Germain vs Onze de départ possible :

Composition du Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma (Gk), Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Marco Verratti, Nuno Mendes, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar

Formation de départ prévue pour Toulouse : Maxime Dupe (Gk), Zakaria Aboukhlal, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Mikkel Desler, Rafael Ratao, Van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere, Fares Chaibi, Thijs Dallinga

