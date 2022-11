Quand et où regarder la couverture en direct de la Ligue 1 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Paris a battu le FC Lorient 2-1 au Stade du Mustoir la semaine dernière, mais il a fallu un but de Danilo Pereira à neuf minutes de la fin pour les faire franchir la ligne face aux Merlus. De toute évidence, le manager Christophe Galtier n’était pas satisfait de la performance de ses joueurs. Le patron du PSG voudra que son équipe fasse mieux contre l’AJ Auxerre à domicile.

Auxerre a réalisé une course de rêve à la fin de la saison précédente pour se hisser dans l’élite française. Les champions de France 1996 ont passé dix saisons en Ligue 2 BKT avant de revenir au plus haut niveau la saison dernière après avoir remporté les playoffs. Cependant, les choses étaient trop brillantes pour eux en première division et le manager Jean-Marc Furlan a été limogé le mois dernier après une séquence de huit défaites consécutives en Ligue 1.

Auxerre est invaincu depuis que Christophe Pélissier a pris la relève, battant l’AC Ajaccio 1-0 avant le match nul 1-1 de vendredi dernier au Stade de l’Aube. Le PSG pourrait chercher à reposer ses joueurs vedettes avant la Coupe du monde, mais ce n’est pas la meilleure équipe pour Auxerre pour tenter de prolonger sa séquence sans défaite.

Avant le match de Ligue 1 de dimanche entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain ; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue 1 2022-23 entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain aura lieu le 13 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de Ligue 1 2022-23 AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain ?

Le match de Ligue 1 2022-23 entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain se jouera au Parc des Princes.

A quelle heure débutera le match de Ligue 1 2022-23 AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain ?

Le match de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain débutera à 17h30 IST.

Quelles chaînes TV diffuseront le match AJ Auxerre – Paris Saint-Germain Ligue 1 ?

Le match AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain Ligue 1 sera télévisé sur la chaîne Sports 18 en Inde.

Comment regarder le live streaming du match AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain Ligue 1 ?

Le match AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain Ligue 1 sera diffusé en direct sur Voot et Jio TV.

AJ Auxerre vs Paris Saint-Germain Onze de départ possible :

Composition de départ possible du Paris Saint-Germain : Donnarumma (Gk), Ramos, Pereira, Marquinhos, Hakimi, Mendes, Verratti, Vitinha, Messi, Mbappe, Neymar

AJ Auxerre titulaires possibles : Costil (Gk), Jeanvier, Raveloson, Bain, Jubal, Mensah, Touré, Perrin, Sinayoko, Sakhi, Niang

