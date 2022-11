Quand et où regarder la couverture en direct de la Liga sur la télévision en direct en ligne

Le Real Madrid, champion d’Espagne, cherchera désespérément à rebondir après avoir subi sa première défaite de la saison lors de son dernier match. Ils seront de retour à domicile alors que leurs adversaires de Cadix se rendront au Santiago Bernabeu jeudi.

Une équipe fougueuse de Rayo Vallecano a battu les Los Blancos 3-2 lundi soir. Carlo Ancelloti et ses hommes seraient désespérés de mettre fin à leur sécheresse de deux matches et de remporter une victoire contre les vairons de Cadix. Sans son attaquant vedette Karim Benzema, le Real Madrid a vraiment l’air capricieux et c’est le cas depuis quelques saisons maintenant. Si le talisman revient sur le côté, on s’attendra à ce qu’il trouve le filet pour les Galacticos.

Pendant ce temps, le match de Cadix contre Getafe était un cracker absolu. Bien que les buts n’aient pas été les points forts du match, le Coliseum Alfonso Perez a vu trois blessures, trois cartons rouges et plus de 100 minutes d’action, et les deux équipes ne pouvaient toujours pas être séparées. Cadix cherchera à reproduire l’intensité contre les champions et voudra voler des points cruciaux pour la saison.

Avant le match de Liga entre le Real Madrid et Cadix, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Liga entre le Real Madrid (RM) et Cadix (CDZ) ?

Le match de Liga entre le Real Madrid (RM) et Cadix (CDZ) aura lieu le vendredi 11 novembre.

Où se jouera le match de Liga Real Madrid (RM) vs Cadix (CDZ) ?

Le match de Liga entre le Real Madrid (RM) et Cadix (CDZ) se jouera au Santiago Bernabeu.

Quand commencera le match de Liga Real Madrid (RM) vs Cadix (CDZ) ?

Le match de Liga entre le Real Madrid (RM) et Cadix (CDZ) débutera à 02h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Liga Real Madrid (RM) vs Cadix (CDZ) ?

Le match de Liga entre le Real Madrid (RM) et Cadix (CDZ) sera télévisé sur Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Real Madrid (RM) vs Cadix (CDZ) La Liga?

Le match de la Liga entre le Real Madrid (RM) et Cadix (CDZ) sera diffusé en direct sur Voot et Jio TV.

Real Madrid vs Cadix Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue du Real Madrid : Thibaut Courtois (Gk), Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Luka Modric, Vinicius Junior, Marco Asensio, Rodrygo

Composition de départ prévue pour Cadix : Jeremias Ledesma (Gk) Carcelen, Juan Cala, Jose Mari, Espino, Brian Ocampo, Emeterio, Alex Fernandez, Theo Bongonda, Ruben Sobrino, Anthony Lozano

