Quand et où regarder la couverture en direct de la Liga 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

L’action de football dans l’élite espagnole débutera alors que le FC Barcelone affrontera Rayo Vallecano le dimanche 14 août au stade emblématique du Camp Nou à Barcelone.

Barcelone a connu une saison lamentable l’année dernière après s’être séparé du meilleur buteur et légende du club, Lionel Messi. Les géants espagnols ont subi d’énormes pertes et n’ont pas réussi à sécuriser l’argenterie.

Cette année, les Blaugrana ont renforcé leur équipe après avoir fait venir des joueurs vedettes comme Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen et Franck Kessie. L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, espère voir une performance rajeunie de son côté.

Quant à Rayo, des joueurs clés comme Diego Lopez, Esteban Saveljich et Mario Hernandez sont tous incertains en raison de blessures avant leur match d’ouverture contre Barcelone. L’équipe madrilène cherchera à reproduire une fois de plus sa performance victorieuse 1-0 au Camp Nou.

Les Blaugrana retrouveront-ils leur gloire perdue dans la ligue espagnole ou Rayo créera-t-il une autre surprise dans l’emblématique stade Camp Nou ? Attendons et regardons.

Avant le match de Liga de dimanche entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Liga 2022-23 entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano ?

Le match de Liga 2022-23 entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano aura lieu le 14 août, dimanche.

Où se jouera le match de Liga 2022-23 entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano ?

Le match de Liga entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano se jouera au stade Camp Nou de Barcelone.

À quelle heure débutera le match de Liga 2022-23 entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano ?

Le match de Liga entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano débutera à 12h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match FC Barcelona et Rayo Vallecano La Liga?

Le match FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga sera télévisé sur les chaînes MTV et MTV HD en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match FC Barcelone et Rayo Vallecano La Liga ?

Le match FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot Select et JioTV.

FC Barcelone et Rayo Vallecano Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue du FC Barcelone : Ter Stegen (GK) Ronald Araujo, Jules Kounde, Eric Garcia, Jordi Alba, Pablo Gavi, Sergio Busquets (c), Pedri, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha

Rayo Vallecano Départ prévu : Stole Dimitrievski (GK), Ivan Balliu, Florian Lejeune, Alejandro Catena, Fran Garcia, Oscar Valentin, Pathe Ciss, Isi Palazon, Oscar Trejo, Alvaro Garcia, Redamel Falcao

