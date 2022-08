Quand et où regarder la couverture en direct de LA LIGA 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le FC Barcelone affrontera la Real Sociedad en Liga Santander le 22 août à l’Estadio Anoeta. Lors du week-end d’ouverture, Barcelone a été tenue en échec 0-0 à domicile par Rayo Vallecano, tandis que la Real Sociedad a battu Cadix confortablement par un score de 1-0.

Bien qu’il détienne 68% de la possession et ait lancé 21 tirs cadrés contre Rayo, Barcelone n’a jamais semblé dominant dans la rencontre. Il y a eu un manque de fluidité tout au long du match alors que l’équipe de Xavi a eu du mal à briser ses adversaires tenaces. Les nouvelles recrues Robert Lewandowski et Raphinha n’ont pas réussi à ouvrir leur compte en Liga et auront hâte de le faire dimanche.

A LIRE AUSSI | Premier League: Leicester s’effondre sur une défaite 1-2 contre Southampton

Pendant ce temps, terminer sixième de la Liga la saison dernière a insufflé beaucoup d’optimisme à la Real Sociedad, et ils feront pression pour une place de qualification en Ligue des champions cette saison. La Sociedad s’est progressivement améliorée sous la tutelle d’Imanol Alguacil. Leur victoire contre Cadix était un parfait exemple de l’exécution clinique de leur gaffer.

La Real Sociedad enregistrera-t-elle une autre victoire en championnat ou les géants catalans régneront-ils en maître à Anoeta? Attendons et regardons !

Avant le match de Liga entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu le match de Liga 2022-23 entre la Real Sociedad et le FC Barcelone ?

Le match de Liga 2022-23 entre le FC Barcelone et la Real Sociedad aura lieu le 22 août, dimanche.

Où se jouera le match de Liga 2022-23 entre la Real Sociedad et le FC Barcelone ?

Le match de Liga entre le FC Barcelone et la Real Sociedad se jouera à l’Estadio Anoeta.

À quelle heure débutera le match de Liga 2022-23 entre la Real Sociedad et le FC Barcelone ?

Le match de Liga entre le FC Barcelone et la Real Sociedad débutera à 1h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga?

Le match FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga sera télévisé sur les chaînes MTV et MTV HD en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga?

Le match FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot Select et JioTV.

Le FC Barcelone et la Real Sociedad Possible onze de départ :

Formation de départ prévue du FC Barcelone : Marc-André Ter Stegen (Gk) Ronald Araujo, Gerard Pique (c), Eric Garcia, Jordi Alba, Pablo Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha

Composition de départ prévue de la Real Sociedad : Alejandro Remiro Gargallo (Gk), Zubeldia, Le Normand, Aihen Munoz, Martin Zubimendi, Brais Mendez, Mikel Merino, David Silva (c), Alexander Isak, Takefusa Kubo

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici