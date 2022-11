Quand et où regarder la couverture en direct de la Liga 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Barcelone affrontera Osasuna à l’Estadio El Sadar lors du dernier match de Liga avant la pause de la Coupe du monde. Les géants catalans sont sur une séquence de quatre victoires consécutives en Liga et ont enregistré une victoire convaincante 2-0 contre Almeria lors de leur dernier match. Une victoire mercredi consolidera encore leur position en tête du classement. Mais Los Rojillos sont sur une course de rêve qui leur est propre après avoir récolté 10 points lors de leurs quatre derniers matches. Osasuna a été clinique lors de sa victoire 2-1 sur le Celta Vigo samedi. Les hôtes apprécieront leurs chances contre Barcelone et viseront une victoire devant leur public.

L’équipe basée à Pampelune jouera sans Abde Ezzalzouli qui se remet d’une blessure à la cuisse. Pendant ce temps, Barcelone verra également quelques changements de son côté. L’entraîneur-chef Xavi devrait faire venir Ansu Fati, Gavi, Eric Garcia et Andreas Christensen dans le onze de départ. Les deux équipes sont en grande forme et le match promet d’être passionnant.

Avant le match entre Osasuna et Barcelone, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Liga entre Osasuna et Barcelone ?

Le match de Liga entre Osasuna et Barcelone se jouera le 9 novembre, mercredi.

Où se jouera le match de Liga entre Osasuna et Barcelone ?

Le match de Liga entre Osasuna et Barcelone se jouera à l’Estadio El Sadar en Navarre.

À quelle heure commencera le match de Liga entre Osasuna et Barcelone ?

Le match de la Liga entre Osasuna et Barcelone débutera à 2h00 IST, le 9 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Liga entre Osasuna et Barcelone ?

Le match de la Liga entre Osasuna et Barcelone sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Liga entre Osasuna et Barcelone ?

Le match de la Liga entre Osasuna et Barcelone sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Osasuna Probablement la formation de départ : Fernandez ; Pena, U Garcia, D Garcia, Sanchez ; Oroz, Torro, Gomez ; Avila, Budimir, Barja

Formation de départ probable de Barcelone : Ter Stegen ; Balde, Christensen, E Garcia, Alonso ; Gavi, De Jong, Pedri ; Dembélé, Lewandowski, Fati

