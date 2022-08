Quand et où regarder la couverture en direct de la Liga 2022-2 sur la télévision en direct en ligne

Le Celta Vigo sera déterminé à décrocher sa première victoire en Liga alors qu’il se prépare pour un test sévère contre le champion en titre du Real Madrid. Le match entre le Celta Vigo et le Real Madrid se jouera au Balaidos.

Le Celta Vigo, lors de son match d’ouverture, a concédé un but à la 98e minute pour ne marquer qu’un point contre l’Espanyol. Le Celta Vigo avait lancé le match sur une note prometteuse et avait pris une avance de deux buts. Mais en raison de mauvaises performances défensives, ils ont gaspillé l’avance et ont finalement dû se contenter d’un seul point.

Le Real Madrid, en revanche, a scénarisé un retour retentissant contre Almeria pour remporter les trois points lors de sa rencontre d’ouverture.

Avant le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu le match de Liga 2022-23 entre le Celta Vigo (CEV) et le Real Madrid (RM) ?

Le match de Liga 2022-23 entre le Celta Vigo et le Real Madrid aura lieu le 21 août, dimanche.

Où se jouera le match de La Liga 2022-23 Celta Vigo (CEV) vs Real Madrid (RM) ?

Le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid se jouera au Balaidos.

À quelle heure commencera le match de La Liga 2022-23 Celta Vigo (CEV) vs Real Madrid (RM) ?

Le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid débutera à 1h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Celta Vigo (CEV) vs Real Madrid (RM) La Liga?

Le match Celta Vigo vs Real Madrid La Liga sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Celta Vigo (CEV) vs Real Madrid (RM) La Liga?

Le match Celta Vigo vs Real Madrid La Liga est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Celta Vigo (CEV) vs Real Madrid (RM) Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue du Celta Vigo : Augustin Marchesin, Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Unai Nunez, Javi Galan, Renato Tapia, Oscar Rodriguez, Fran Beltran, Franco Cervi, Iago Aspas, Goncalo Paciencia

Composition de départ prévue du Real Madrid : Thibaut Courtois, Daniel Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior, Karim Benzema

