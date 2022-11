Quand et où regarder la couverture en direct de la I-League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le Real Kashmir FC et le Rajasthan United – les deux équipes qui ont l’air en pleine forme et qui ont commencé leur campagne de ligue I avec de brillantes victoires – s’affronteront pour trois points le samedi 19 novembre. Le Rajasthan se rendra à Srinagar en quête de leur deuxième victoire, mais le temps froid et les supporters hostiles pouvaient sembler intimidants pour les guerriers du désert.

Le Real Kashmir s’est rapidement retiré des blocs contre le Neroca FC lors de son premier match, devançant l’équipe de Manipuri 1-0 à l’extérieur. Un superbe effort d’Issahak Nuhu à la 53e minute a été le seul but du match et les garçons du Cachemire ont bien défendu pour conserver le mince avantage jusqu’au dernier coup de sifflet.

Rajasthan United a également remporté les trois points, battant les Churchill Brothers mardi. Dans une rencontre pleine d’action, le but de la tête de leur défenseur central Melroy Assisi a été annulé par Abdoulaye Sane de Churchill à la fin de la première mi-temps. Il a fallu un effort exceptionnel de l’attaquant du Rajasthan Britto PM pour séparer les deux équipes et donner à United une victoire durement disputée.

Nous sommes dans un crackerjack lorsque ces deux formidables alignements s’affrontent dimanche en I-league.

Avant le match de I-League de samedi entre le Rajasthan United et le Real Kashmir ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match I-League 2022-23 entre Rajasthan United et Real Kashmir ?

Le match I-League 2022-23 entre Rajasthan United et Real Kashmir aura lieu le 19 novembre, samedi.

Où se jouera le match de I-League 2022-23 entre Rajasthan United et Real Kashmir ?

Le match I-League 2022-23 entre Rajasthan United et Real Kashmir se jouera au TRC Ground à Srinagar.

A quelle heure débutera le match I-League 2022-23 entre Rajasthan United et Real Kashmir ?

Le match de I-League entre Rajasthan United et Real Kashmir débutera à 14h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Rajasthan United vs Sudeva Delhi I-League ?

Le match Rajasthan United vs Real Kashmir I-League sera télévisé sur Eurosport et la chaîne Doordarshan (DD) Sports en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Rajasthan United vs Real Kashmir I-League ?

Le match Rajasthan United vs Real Kashmir I-League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Discovery +.

Rajasthan United vs Real Kashmir Possible XI de départ:

Formation de départ possible du Real Cachemire : Subhasish Roy Chowdhury (Gk), Akashdeep Singh, Balwinder Singh, Abdul Hakku, Kamalpreet Singh, Lalnuntluanga Bawitlung, Wadudu Yakubu, Nozim Babadjanov, Samuel Kynshi, Alocious Muthayyan, Ibrahim Nurudeen

Composition de départ possible du Rajasthan United : Rafiq Ali (Gk), Hardik Bhatt, M ​​Assisi, Harmanjot Singh, Joseba Beitia, Britto PM, Raghav Gupta, Gyamar Nikum, Martin Chaves, Lalremsanga, Chanso Horam

