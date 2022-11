Quand et où regarder la couverture en direct de la I-League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Mardi, un match passionnant en I-league opposera les rivaux de l’Aizawl FC au TRAU FC, tous deux disputant leur premier match de la campagne.

TRAU a présenté un football de qualité lors de la Coupe Durand plus tôt cette année et cherchera également à reproduire ses solides performances dans la ligue I. Ils se rendront au stade Rajiv Gandhi d’Aizawl à la recherche de leur première victoire.

TRAU a terminé troisième de la ligue l’année dernière et avec une qualification pour la Super League indienne à gagner, l’équipe d’Imphal cherchera à aller jusqu’au bout cette fois-ci. L’attaquant Bidyashagar Singh est devenu le meilleur buteur du club avec 12 buts en 15 matches, devenant ainsi le quatrième joueur indien à remporter le Soulier d’Or. Il dirigera également leur ligne d’attaque cette saison et cherchera à décrocher le prix une fois de plus.

L’Aizawl FC a acquis des joueurs fabuleux pour la saison et tentera d’aller jusqu’au bout du tournoi. Le club de Manipuri voudra lancer sa campagne par une victoire face à ses rivaux du Nord-Est.

Avant le match de I-League de dimanche entre le TRAU FC et l’Aizawl FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match I-League 2022-23 entre TRAU FC et Aizawl FC aura-t-il lieu ?

Le match I-League 2022-23 entre TRAU FC et Aizawl FC aura lieu le 15 novembre, mardi.

Où se jouera le match I-League 2022-23 entre TRAU FC et Aizawl FC ?

Le match I-League 2022-23 entre le TRAU FC et l’Aizawl FC se jouera au Rajiv Gandhi Stadium d’Aizawl.

A quelle heure commencera le match I-League 2022-23 entre Aizawl FC et TRAU FC ?

Le match de I-League entre Aizawl FC et TRAU FC débutera à 16h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Aizawl FC vs TRAU FC I-League ?

Le match Aizawl FC vs TRAU FC I-League sera télévisé sur Eurosport et la chaîne Doordarshan (DD) Sports en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Aizawl FC vs TRAU FC I-League ?

Le match Aizawl FC vs TRAU FC I-League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Discovery +.

TRAU FC vs Aizawl FC Onze de départ possibles :

Aizawl FC possible composition de départ : Anuj Kumar (Gk), Lalthakima Ralte, Lalmalsawma, Lalfelkima, Robert Primus, Bakhtiyor Qalandrov, Thasiama, Nikhil Mali, Joseph Vanlalhruaia, Aser Dicka, Willis Plaza

Formation de départ possible du TRAU FC : Bishorjit Singh (Gk), Samte, Mohammed Khan, Shoib Akhtar, Mohammed Fayizuddin, Helder Lobato, Laishram Singh, Chongtham Singh, Gerrard Willaims, Johnson Singh, Joseph Olaleye

