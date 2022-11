Quand et où regarder la couverture en direct de la I-League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le Rajasthan United FC s’est qualifié pour les barrages de la I-League lors de sa première saison, mais un spectacle incohérent les a finalement forcés à terminer leur sortie à la sixième place. Et afin d’améliorer leur gameplay, la direction de l’équipe du Rajasthan United a apporté des changements majeurs à son équipe avant la saison 2022-23. Ils étaient l’une des équipes les plus occupées de la fenêtre de transfert et ont recruté des personnalités clés pour renforcer leur équipe.

Les changements ont porté leurs fruits après que Rajasthan United ait réussi à prendre le dessus sur ATK Mohun Bagan plus tôt cette année dans la Durand Cup. Un autre géant de Kolkata, l’East Bengal FC, a été tenu en échec par le Rajasthan United.

Rajasthan United, sous la direction de l’entraîneur-chef Pushpender Kundu, entamera son nouveau voyage en I-League avec un match contre Churchill Brothers SC mardi. Les deux équipes devraient participer au concours au GMC Athletic Stadium de Bambolim, Goa.

Avant le match de I-League de mardi entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match I-League 2022-23 entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC ?

Le match I-League 2022-23 entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC aura lieu le 15 novembre, mardi.

Où se jouera le match I-League 2022-23 entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC ?

Le match de I-League entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC se jouera au GMC Athletic Stadium de Bambolim, Goa.

À quelle heure commencera le match I-League 2022-23 entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC ?

Le match de I-League entre Churchill Brothers SC et Rajasthan United FC débutera à 19h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Churchill Brothers SC vs Rajasthan United FC I-League ?

Le match Churchill Brothers SC vs Rajasthan United FC I-League sera télévisé sur Eurosport et Doordarshan Sports.

Comment regarder la diffusion en direct du match Churchill Brothers SC contre Rajasthan United FC I-League ?

Le match Churchill Brothers SC vs Rajasthan United FC I-League sera diffusé en direct sur Discovery +

Churchill Brothers SC vs Rajasthan United FC Possible onze de départ :

Churchill Brothers SC Composition de départ prévue : Nora Fernandes, Joseph Clemente, Raju Gaikwad, Momo Cisse, Vanlal Duatsanga, Kingslee Fernandes, Quan Gomes, Jobern Cardozo, Lalawmpuia Sailo, Manuel Cordero Giuli, Abdoulaye Sane

Composition de départ prévue du Rajasthan United FC : Rafique Ali Sardar, Melroy Melwin Assisi, Aidar Mambetaliev, Saurabh Bhanwala, Kojam Beyong, Britto PM, Ragav Gupta, Joseba Beitia Aguirregomezcorta, F Lalremsanga, Alister Anthony, Shaiborlang Kharpan

