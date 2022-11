Quand et où regarder la couverture en direct de la I-League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le célèbre festival de football indien I-League est de retour, et la promesse tant attendue de promotion en Super League indienne sera tenue cette saison. Avec des enjeux si élevés, les équipes chercheront à tout mettre en œuvre pour le titre dans cette édition de la ligue tant convoitée. Dimanche, le NEROCA FC lancera sa campagne contre le Real Kashmir au stade Khuman Lampak d’Imphal.

NEROCA a eu une course décente dans la Coupe Durand plus tôt cette année où ils ont réalisé d’excellentes performances contre certains des meilleurs clubs du football indien. Ils espèrent faire des démonstrations similaires dans la I-League. L’équipe compte notamment le gardien vétéran Shubham Das, l’ancien défenseur du Hyderabad FC Paogoumang Singson et le milieu défensif du Mumbai FC Naorem Tondonba Singh. Dans leur stade, l’armée d’Orange cherchera à décrocher une victoire cruciale.

L’équipe de Srinagar, Real Kashmir cherchera à créer une marque dans la ligue I cette saison. Les Léopards des neiges restent une lueur d’espoir dans une région profondément troublée, mais ils espèrent qu’un certain réalisme magique changera leur sort sur le terrain. Avec l’ancien vétéran indien Mehrajuddin Wadoo à la barre, le Real Kashmir voudrait se battre pour le titre. Une victoire contre l’idole d’Imphal lors de leur premier match serait le début idéal pour l’équipe du Cachemire.

Avant le match de I-League de dimanche entre le Real Kashmir et le NEROCA FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de I-League 2022-23 entre le Real Kashmir et le NEROCA FC aura-t-il lieu ?

Le match I-League 2022-23 entre le Real Kashmir et le NEROCA FC aura lieu le 13 novembre, dimanche.

Où se jouera le match Real Kashmir vs NEROCA FC de la I-League 2022-23 ?

Le match I-League 2022-23 entre le Real Kashmir et le NEROCA FC se jouera au stade Khuman Lampak à Imphal.

À quelle heure commencera le match Real Kashmir vs NEROCA FC de la I-League 2022-23 ?

Le match de I-League entre le Real Kashmir et le NEROCA FC débutera à 16h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Real Kashmir vs NEROCA FC I-League ?

Le match Real Kashmir vs NEROCA FC I-League sera télévisé sur la chaîne sportive Doordarshan (DD) en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Real Kashmir vs NEROCA FC I-League ?

Le match Real Kashmir vs NEROCA FC I-League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Discovery +.

Real Kashmir vs NEROCA FC Onze de départ possibles :

Composition de départ possible du NEROCA FC : Shubham Dhas (Gk), Waikhom Rohit Meitei, David Simbo, Thokchom James Singh, Remi, Naorem Tondonba Singh, Vicky Meitei, Sardor Jakhonov, Thomyo Shimray, Jourdain Fletcher, Lourembam David Singh

Formation de départ possible du Real Cachemire : Subhasish Roy Chowdhury (Gk), Akashdeep Singh, Balwinder Singh, Abdul Hakku, Kamalpreet Singh, Lalnuntluanga Bawitlung, Wadudu Yakubu, Nozim Babadjanov, Samuel Kynshi, Alocious Muthayyan, Ibrahim Nurudeen

