Quand et où regarder la couverture en direct de la finale de la Coupe MCFC contre BFC Durand 2022 sur la télévision en direct en ligne

C’est l’heure des finales incontournables de la Coupe Durand 2023 et quel match nous avons pour couronner cette édition de la compétition historique. Les deux mastodontes du football indien, le Bengaluru FC et le Mumbai City FC croisent le fer pour être sacrés champions de la Durand Cup pour la première fois de leur histoire. La finale passionnante se déroulera le 18 septembre au stade emblématique de Salt Lake à Kolkata.

Les deux équipes de la Super League indienne ont travaillé dur dans le tournoi pour sceller leur place en finale. Les Mumbaikars ont battu le Mohammedan SC lors de leur affrontement en demi-finale, tandis que le Bengaluru FC conservait une mince avance pour devancer le Hyderbad FC et se qualifier pour la finale.

Le but de dernière minute de l’attaquant Bipin Singh a aidé Mumbai City à battre le Mohammedan Sporting 1-0. Ce fut une histoire d’occasions manquées pour les deux clubs en demi-finale et au final, le seul but de leur dynamique attaquant a suffi à sceller le sort des Islanders.

Bengaluru s’est qualifié pour la finale grâce à un but contre son camp du défenseur espagnol d’Hyderabad Odei Onaindia Zabala à la demi-heure de jeu. Une performance défensive résolue de Bengaluru a suffi à les mener jusqu’en finale.

Une pléthore de stars seront en action lorsque ces deux équipes s’affronteront au Salt Lake Stadium. Alors que les deux équipes s’affrontent lors des finales, attendez-vous à une action à indice d’octane élevé dimanche soir. Qui sera sacré champion de la plus ancienne compétition de football indienne ? Découvrons ensemble !

Avant le match de Coupe Durand entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Durand Cup entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC ?

Le match de la finale de la Coupe Durand entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC se jouera le dimanche 18 septembre.

Où se jouera le match entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC ?

Le match final de la Coupe Durand entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata, au Bengale occidental.

A quelle heure commencera le match entre Mumbai City FC et Bengaluru FC ?

La finale de la Coupe Durand entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC ?

Le match de la finale de la Coupe Durand entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC sera diffusé sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Mumbai City FC et Bengaluru FC ?

Le match de la finale de la Coupe Durand entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ prévue du Bengaluru FC : Gurpreet Singh Sandhu (Gk), Prabir Das, Sandesh Jhingan, Aleksandar Jovanovic, Naorem Roshan Singh, Rohit Kumar, Suresh Singh Wangjam, Bruno Ramires, Namgyal Bhutia, Roy Krishna, Sunil Chhetri

Composition prévue pour le football du Mumbai City FC : Phurba Lachenpa (Gk), Amey Ranawade, Mandar Rao Dessai, Mehtab Singh, Alberto Noguera, Rowllin Borges, Ahmed Jahouh, Asif Khan, Lallianzuala Chhangte, Ayush Chhikara, Bipin Singh Thounaojam

