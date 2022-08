Quand et où regarder la couverture en direct de la Durand Cup 2023 sur la télévision en direct en ligne

ATK Mohun Bagan affrontera la marine indienne lors de la rencontre en cours du groupe B de la Durand Cup 2022 le mercredi 31 août au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata.

Les Mariners ont quatre points en trois matchs et sont actuellement deuxièmes du groupe, derrière le Mumbai City FC. Mohun Bagan entrera dans le match après une victoire 1-0 sur ses rivaux Emami East Bengal.

Bien qu’ils aient remporté le Derby de Kolkata, les Mariners ont connu une campagne décevante pour la Coupe Durand, avec une seule victoire en trois matchs. Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve l’équipe de Juan Ferrando en ce moment, une victoire est le seul moyen d’assurer la qualification.

Même si ATK Mohun Bagan gagne, leur qualification sera déterminée par le résultat du match Rajasthan United vs Indian Navy. Si le Rajasthan gagne ce match, ils auront sept points un point de plus que les Mariners et passeront directement en quarts de finale du groupe avec le Mumbai City FC déjà qualifié.

Pour la marine indienne, le match n’est rien de plus que du caoutchouc mort car ils n’ont aucune chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils n’ont toujours pas réussi à décrocher une victoire dans le tournoi. Ils n’ont pas pu trouver le filet contre le Bengale oriental et ont été tenus à un match nul et vierge. Contre la puissante équipe de Mumbai, la marine indienne a encaissé quatre buts et subi une défaite humiliante.

Avant le match de la Durand Cup 2023 de lundi entre ATK Mohun Bagan et Indian Navy, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 entre ATK Mohun Bagan et Indian Navy auront lieu le mercredi 31 août.

Où se jouera le match de Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre ATK Mohun Bagan et Indian Navy se jouera au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata.

A quelle heure débutera le match de Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre ATK Mohun Bagan et Indian Navy débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 peuvent être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

ATK Mohun Bagan vs Indian Navy Composition de départ prévue :

ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith (Gk), Carl McHugh, Hugo, Florentin Pogba, Joni Kauko, Ashique Kuruniyan, Pritam Kotal, Boumous, Subhasish Bose, Liston Colaco Deepak Tangri, Asish Rai

Marine indienne : Vishnu (GK), Sreyas VG, Abhishek Joshy, Pintu Mahata, Bibake Thapa, Vivek, Novin Gurung, Navjot Singh, Harikrishna AU, Britto PM, Adresh Mattummal

