Quand et où regarder la couverture en direct de la Durand Cup 2023

Le derby de Kolkata est l’un des affrontements les plus populaires du football mondial avec les rivaux ATK Mohun Bagan et Emami East Bengal et, à ce stade, il n’y a pas de favoris pour celui-ci.

L’ATKMB a perdu son premier affrontement en Coupe Durand contre le Rajasthan United FC et a fait match nul contre Mumbai City, tandis que l’EEB a disputé des matchs nuls sans but contre la marine indienne et le Rajasthan respectivement. Alors qu’ATKMB en a marqué trois et créé des millions, ils en ont également concédé quatre. EEB, d’autre part, a maintenu une feuille blanche dans ses deux matchs, y compris contre le Rajasthan qui a battu ATKMB à trois reprises.

La préoccupation de l’entraîneur de l’EEB, Stephen Constantine, sera cependant que malgré la création d’un certain nombre d’opportunités dorées, ses attaquants n’ont pas réussi à marquer, le VP Suhair étant le plus grand coupable.

La qualité d’ATKMB ne fait aucun doute, en particulier en attaque avec Liston Colaco, leur meilleur joueur de loin, Ashique Kuruniyan et Hugo Boumos créant de nombreuses occasions à chaque match. La principale préoccupation de Gaffer Juan Ferrando sera cependant le fait qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir les résultats qui leur conviennent.

Avec l’amélioration de l’EEB à chaque match, aucun coup de poing ne sera retenu devant leurs supporters adorateurs, ce à quoi tout le monde s’attend.

À quelle date le Derby de Kolkata aura-t-il lieu ?

Le derby de Kolkata entre Emami East Bengal et ATK Mohun Bagan dans la Coupe Durand aura lieu le dimanche 28 août.

Où se jouera la Durand Cup EEB vs ATKMB ?

Le derby de la Durand Cup 2023 Kolkata entre Emami East Bengal et ATK Mohun Bagan se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata, West Bengal.

À quelle heure commencera la Durand Cup Emami East Bengal vs ATK Mohun Bagan ?

Le match de derby de la Durand Cup Kolkata entre le Bengale oriental et Mohun Bagan débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le derby de la Durand Cup Kolkata Emami East Bengal vs ATK Mohun Bagan?

L’Emami East Bengal vs ATK Mohun Bagan sera diffusé en direct sur Sports18 1 SD & HD pour l’anglais, Sports18 Khel pour l’hindi et News18 Bangla pour les commentaires en bengali.

Comment regarder la diffusion en direct de Emami East Bengal vs ATK Mohun Bagan?

Le derby de la Durand Cup Kolkata entre Emami East Bengal vs ATK Mohun Bagan sera disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot.

