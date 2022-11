Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe EFL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Liverpool accueillera Derby County pour sa rencontre de la Coupe EFL à Anfield le 10 novembre. Les champions en titre sont les favoris compte tenu de leur forme brûlante en UEFA Champions League. De plus, les Reds ont enregistré une victoire impressionnante sur Tottenham en Premier League dimanche. Derby County a l’expérience d’éliminer des équipes très vantées de la Coupe EFL. L’équipe de Paul Warne a battu Mansfield Town et West Bromwich Albion dans le tournoi en cours et cherchera à provoquer la surprise jeudi. Pour Liverpool, James Milner pourrait revenir du protocole de commotion cérébrale pour ce match. Calvin Ramsay et Stefan Bajcetic devraient également faire leurs débuts seniors complets pour Liverpool. Quant à Derby, Richard Stearman devrait remplacer Eiran Cashin, suspendu.

Avant le match entre Liverpool et Derby County, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe EFL entre Liverpool et Derby County ?

Le match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County se jouera le 10 novembre, jeudi.

Où se jouera le match de Coupe EFL entre Liverpool et Derby County ?

Le match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County se jouera au stade Anfield de Liverpool.

À quelle heure commencera le match de Coupe EFL entre Liverpool et Derby County?

Le match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County débutera à 1 h 30 IST, le 10 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County ?

Le match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County ?

Le match de la Coupe EFL entre Liverpool et Derby County sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Formation de départ probable de Liverpool : Kelleher ; Ramsay, Gomez, Van Dijk, Tsimikas ; Elliott, Bajcetic, Oxlade-Chamberlain, Carvalho ; Firmino, Nunez

Composition de départ probable du comté de Derby : Wildsmith ; Forgeron, Forsyth, Stearman, Roberts ; Mendez-Laing, Hourihane, Oiseau, Dobbin ; Osula, Collins

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici