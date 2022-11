Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe EFL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Manchester City et Chelsea s’affronteront jeudi lors d’une rencontre de Coupe EFL à l’emblématique Etihad Stadium. Les Citizens entrent dans ce match après une victoire 2-1 sur Fulham en Premier League. Pendant ce temps, Chelsea a subi une défaite 1-0 contre les meilleurs Arsenal. Bien que l’équipe de Pep Guardiola ait l’avantage sur Chelsea, cela peut être le jeu de n’importe qui. Chelsea est une équipe formidable dans son propre jardin et a terminé en tête de son groupe de Ligue des champions. Pour ce match, Graham Potter devrait faire entrer Denis Zakaria et Conor Gallagher au milieu de terrain. Potter est également susceptible de faire appel à Hakim Ziyech en tant que troisième attaquant aux côtés d’Armando Broja et Christian Pulisic.

La séquence de quatre victoires consécutives de Manchester City en Coupe EFL a été interrompue par West Ham United lors d’une sortie choc au quatrième tour l’année dernière. Les Citizens auront à coeur de faire amende honorable cette année. Une victoire contre Chelsea serait un véritable coup de fouet.

Avant le match entre Manchester City et Chelsea, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea ?

Le match de Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea se jouera le 10 novembre, jeudi.

Où se jouera le match de Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea ?

Le match de Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea se jouera au stade Etihad de Manchester.

À quelle heure commencera le match de Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea débutera à 1 h 30 IST, le 10 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester City et Chelsea sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ probable de Manchester City : Ortega ; Lewis, Dias, Laporte, Gomez ; Palmer, Rodri, Foden ; Mahrez, Alvarez, Grealish

Formation de départ probable de Chelsea : Mendy ; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella ; Gallagher, Zakaria, Kovacic ; Ziyech, Broja, Pulisic

