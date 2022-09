Quand et où regarder la couverture en direct de la coupe Durand 2023

Les quarts de finale de la Coupe Durand se profilent à l’horizon et la plupart des équipes se dirigeant vers les huitièmes de finale ont été finalisées.

La première rencontre de septembre opposera le Jamshedpur FC à l’Indian Air Force dans un match nul. Les deux équipes n’ont aucune chance de se qualifier et joueront pour la fierté après avoir enduré un tournoi médiocre. L’Air Force occupe actuellement la dernière place du groupe A tandis que le Jamshedpur FC occupe l’avant-dernière position du classement.

Pendant ce temps, le deuxième match de la journée est une rencontre plus atroce car les espoirs de qualification sont toujours vivants pour le Trau FC et le Chennaiyin FC dans le groupe C. Avec les meilleurs du groupe, le Hyderabad FC assurant sa place en quart de finale, les équipes restantes seront se battre pour la deuxième place et une place en quart de finale lors des prochains matchs.

Alors que le prestigieux tournoi passe à la fin des affaires, les choses se réchauffent avec des équipes désespérées de poursuivre leur course dans le tournoi. Qui atteindra le Super-8 ? Seul le temps nous le dira !

Avant les matchs de la Durand Cup 2023 de lundi entre le Jamshedpur FC et l’Indian Air Force, le TRAU FC et le Chennaiyin FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 entre le Jamshedpur FC et l’Indian Air Force, le TRAU FC et le Chennaiyin FC auront lieu le jeudi 1er septembre.

Où se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre le Jamshedpur FC et l’Indian Air Force se jouera au Kishore Bharati Stadium de Kolkata.

Le match de la Coupe Durand 2023 entre le TRAU FC et le Chennaiyin FC se jouera au stade Khuman Lampak à Imphal, Manipur.

A quelle heure commenceront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre le TRAU FC et le Chennaiyin FC débutera à 15h00 IST.

Le match de la Durand Cup 2023 entre le Jamshedpur FC et l’Indian Air Force débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 peuvent être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

Jamshedpur FC vs Indian Air Force Composition de départ prévue :

Jamshedpur FC : Arman Tamang (Gk), Kojam Beyong, Piush Thakuri, Raj Mukhi, Ankit Toppo, Raj Mukhi, Ankit Toppo, Advait Sumbly, Anand Kumar, Nikhil Barla, Hijam Lenin Singh

Armée de l’air indienne : G Singh (Gk), Nitin Raj, Ayush, Ramandeep Singh, S. Somraj, Alan Thapa, C Rabha, Somesh Kothari, Dip Majumdar, Sunil Varghese, Gurjinder Singh

Composition de départ prévue du TRAU FC et du Chennaiyin FC :

TRAU FC : Bishorjit Singh (Gk), Gerard Williams, Helder Lobato, Kishan Singh, Netrajit Singh, Shoib Akhtar, Prikanta Singh, Joseph Olaleye, Komron Tursunov, Tajuddin Nongthongbam Singh

Chennaiyin FC : Debjit Majumder (Gk), Aakash Sangwan, Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, Rafael Crivellaro, Jiteshwor Singh, Anirudh Thapa, Jackson Dhas, Ninthoi Meetei, Vincy Barretto, Rahim Ali

