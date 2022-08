Quand et où regarder la couverture en direct de la coupe Durand 2023 sur la télévision en direct en ligne

C’est un match double lors de la huitième journée de la Durand Cup 2022. Lors de la première rencontre, l’Odisha FC et les Kerala Blasters s’affronteront au stade Indira Gandhi de Guwahati, Assam. Pendant ce temps, le deuxième match opposera le Bengaluru FC à l’Indian Air Force au Kishore Bharati Stadium de Kolkata.

L’Odisha FC a été dominant lors de sa défaite 6-0 contre le NorthEast United FC lors de son premier match du tournoi. Odisha a un trio mortel composé de Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar et Pedro Martin. Leur gaffer espagnol était sur place avec sa tactique alors qu’ils traversaient le match en gagnant un ratio de différence de buts sain. Ils viseront une autre victoire cruciale pour progresser davantage dans la Coupe.

Ils affronteront de puissants Kerala Blasters. L’équipe de réserve des Blasters a été suffisante pour réaliser une performance impressionnante contre l’équipe de deuxième division Sudeva Delhi. Il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur lorsque les deux mastodontes s’affronteront.

Ailleurs, le Bengaluru FC a pris un départ incroyable en battant le Jamshedpur FC 2-1. Le fidèle et skipper indien Sunil Chhetri a joué un rôle déterminant dans le triomphe de l’équipe. Bengaluru affrontera une équipe de l’Air Force épuisée qui a subi une défaite 1-0 contre les champions du FC Goa. Bengaluru semble plus fort sur le papier et pourrait bien dépasser l’Air Force lors de la rencontre attendue.

Avant les matchs de la Durand Cup 2023 de mardi entre l’Odisha FC et les Kerala Blasters; Bengaluru FC et Indian Air Force, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 entre l’Odisha FC et les Kerala Blasters ; Le Bengaluru FC et l’Indian Air Force auront lieu le mardi 23 août.

Où se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre l’Odisha FC et les Kerala Blasters se jouera au stade Indira Gandhi à Guwahati, Assam.

Le match de la Durand Cup 2023 entre le Bengaluru FC et l’Indian Air Force se jouera au Kishore Bharati Stadium de Kolkata.

A quelle heure commenceront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre l’Odisha FC et les Kerala Blasters débutera à 15h00 IST.

Le match de la Durand Cup 2023 entre le Bengaluru FC et l’Indian Air Force débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 peuvent être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

Odisha FC vs Kerala Blasters Composition de départ prévue :

Odisha FC : Lalthuammawia Ralte (Gk), Narender Gehlot, Nikhil Prabhu, Shubham Sarangi, Sebastian Zo, Paul Ramfangzauva, Raynier Fernandes, Saul Crespo, Pedro Martin, Diego Mauricio, Nandhakumar Sekar

Blasters du Kerala : Sachin Suresh (Gk), Muhammed Basith, Tejas Krishna S, Adhil Ashraf, Sherin Salari, Muhammed Azhar, Muhammed Jasim, Vibin Mohanan, Muhammed Ajmal, Muhammed Aimen, Subha Ghosh

Bengaluru FC vs Indian Air Force Composition de départ prévue :

Bengaluru FC : Gurpreet Singh Sandhu (Gk), Wungngayam Muirang, Prabir Das, Parag Shrivas, Hira Mondal, Bruno Ramires, Jayesh Rane, Suresh Wangjam, Danois Farooq, Sunil Chhetri, Udanta Singh

Armée de l’air indienne : G Singh (Gk), Nitin Raj, Ayush, Ramandeep Singh, S. Somraj, Alan Thapa, C Rabha, Somesh Kothari, Dip Majumdar, Sunil Varghese, Gurjinder Singh

