Quand et où regarder la couverture en direct de la coupe Durand 2023 sur la télévision en direct en ligne

Le lundi 5 septembre, l’équipe de la I-League Rajasthan United affrontera la marine indienne lors de l’ultime rencontre du groupe B de la Durand Cup 2022 en cours. Plus tard dans la journée, le Chennaiyin FC affrontera le Neroca FC pour confirmer sa place pour le KO. étapes.

Rajasthan United a désespérément besoin de gagner s’il doit se qualifier pour le Super 8. Dans l’état actuel des choses, le Rajasthan est à la quatrième place avec une victoire, un match nul et une défaite. Une victoire les mettrait sur les mêmes points qu’ATK Mohun Bagan. Cependant, en raison de leur victoire en tête-à-tête contre ATKMB lors du match précédent; ils seront l’équipe qualifiée du groupe B.

Quant à l’Indian Navy, l’équipe n’a pas connu un tournoi idéal et cherchera à terminer la Coupe Durand sur une note positive. L’équipe n’a aucune chance de se qualifier après avoir fait match nul et perdu deux de ses matches jusqu’à présent. Mais, ils pourraient certainement gâcher la fête du Rajasthan et donner à ATK Mohun Bagan un billet pour les quarts de finale.

Le deuxième match de la journée est une rencontre encore plus fascinante car le vainqueur passera à l’étape suivante de la compétition tandis que le perdant s’effondrera. Après avoir gagné, perdu et fait match nul lors de ses trois premiers matches de phase de groupes de la Durand Cup 2022, le Neroca FC doit sortir victorieux à tout prix pour s’assurer une place pour les quarts de finale. Cependant, un match nul signifiera que le Chennaiyin FC s’en sortira, grâce à sa différence de buts.

Avant les matchs de la Durand Cup 2023 de lundi entre Rajasthan United et Indian Navy, Neroca FC et Chennaiyin FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 entre Rajasthan United et Indian Navy ; Le Neroca FC et le Chennaiyin FC auront lieu le lundi 5 septembre.

Où se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Rajasthan United et Indian Navy se jouera au Kishore Bharati Stadium de Kolkata.

Le match de la Coupe Durand 2023 entre le Neroca FC et le Chennaiyin FC se jouera au stade Khuman Lampak à Imphal, Manipur.

A quelle heure commenceront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Rajasthan United et Indian Navy débutera à 15h00 IST.

Le match de la Coupe Durand 2023 entre le Neroca FC et le Chennaiyin FC débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 peuvent être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

Rajasthan United vs Indian Navy Composition de départ prévue:

Rajasthan United : Roy Bhaskar (Gk), Akhand Tarif, Ambekar Abhishek, Bhatt Hardik, Chadha Puneet, Chawan Anil, Nikum Gyamar, Ramos Omar, Harmanjot Singh, Bonet Francesc, Manzi Pedro

Marine indienne : Vishnu (Gk), Sreyas VG, Abhishek Joshy, Pintu Mahata, Bibake Thapa, Vivek, Novin Gurung, Navjot Singh, Harikrishna AU, Britto PM, Adresh Mattummal

Composition de départ prévue du Neroca FC et du Chennaiyin FC :

Neroca FC : Shubham Dhas (Gk), Lallenmang Sitlhou, Waikhom Rohit Meitei, C Seilenlal Mate, Manjit Sharma, Deepak Ravi Pal, Naorem Tondonba Singh, Sardor Jakhonov, Thiago Santos, Sergio Mendigutxia, Juan Mera

Chennaiyin FC : Debjit Majumder (Gk), Aakash Sangwan, Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, Rafael Crivellaro, Jiteshwor Singh, Anirudh Thapa, Jackson Dhas, Ninthoi Meetei, Vincy Barretto, Rahim Ali

