Quand et où regarder la couverture en direct de la coupe Durand 2023 sur la télévision en direct en ligne

La Durand Cup 2022 opposera l’Army Red au Hyderabad FC lors de leur dernière rencontre du Groupe C le samedi 3 septembre. Le même jour, le Bengale oriental affrontera le Mumbai City FC dans le match du Groupe B.

Le Hyderabad FC a déjà assuré sa place dans la phase à élimination directe de la compétition avec trois victoires lors de ses trois premiers matchs. L’équipe de Manolo Marquez a été en excellente forme cette saison, avec des joueurs tels que Bartholomew Ogbeche et Javi Siverio dans une forme de but incroyable. Hyderabad ressemble définitivement à l’un des meilleurs prétendants au titre et espère poursuivre sa série de victoires.

Army Red n’a pas encore remporté de match dans ce tournoi et n’a que deux points après trois matches de phase de groupes. Ils viennent de connaître un revers contre le TRAU FC lors du match précédent et tenteront de revenir dans cette rencontre. Mathématiquement, l’équipe des Services a encore une chance de se qualifier, mais elle doit gagner et compter sur le résultat de la dernière rencontre du Groupe C entre le Chennaiyin FC et le NEROCA FC.

Le Bengale oriental n’a pas réussi à inscrire un but dans chacun de ses trois matches de Coupe Durand sous le nouveau patron Stephen Constantine. Les Rouge et Or ont été tenus en échec par Indian Navy et Rajasthan United avant de s’incliner 1-0 contre leurs rivaux de la ville ATK Mohun Bagan dimanche. Le Bengale oriental n’est déjà pas en lice pour une place en séries éliminatoires avec seulement deux points en trois matchs et jouera pour la fierté.

Au contraire, leurs rivaux du Mumbai City FC ont dominé toutes les équipes du groupe B. Dirigé par son dynamique manager Des Buckingham, Mumbai a battu l’Indian Navy 4-1 lors de sa première rencontre de la compétition avant de faire match nul 1-1 avec l’ATK. Mohun Bagan. Mumbai a ensuite battu Rajasthan United 5-1 pour sceller sa place en quart de finale de la compétition historique.

Avant les matchs de la Durand Cup 2023 entre East Bengal et Mumbai City FC, Army Red et Hyderabad FC, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se joueront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 entre le Bengale oriental et le Mumbai City FC ; Army Red et Hyderabad FC auront lieu le samedi 3 septembre.

Où se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre le Bengale oriental et le Mumbai City FC se jouera au stade Kishore Bharati de Kolkata.

Le match de la Durand Cup 2023 entre Army Red et Hyderabad FC se jouera au stade Khuman Lampak à Imphal, Manipur.

A quelle heure commenceront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Army Red et Hyderabad FC débutera à 15h00 IST.

Le match de la Coupe Durand 2023 entre le Bengale oriental et le Mumbai City FC débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 peuvent être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

East Bengal vs Mumbai City FC Composition de départ prévue:

Bengale oriental : Bhattacharya Arindam (GK), Lourenco Joyner, Mukherjee Ankit, Lourenco Joyner, Mondal Hira, Shirodkar Siddhant, Sota Bernard Francisco Jose, Jairu Bikash, Singsit Songpu, Perosevic Antonio, Ribeiro Marcelo

Mumbai City FC : Phurba Lachenpa (Gk), Amey Ranawade, Mandar Rao Dessai, Mehtab Singh, Alberto Noguera, Rowllin Borges, Ahmed Jahouh, Asif Khan, Lallianzuala Chhangte, Ayush Chhikara, Bipin Singh Thounaojam

Composition de départ prévue pour Army Red et Hyderabad FC :

Rouge armée : Tajjuddin (Gk), Shafeel PP, Sunil B, Nongmeikapam Suresh Meitei, Kamardeep Singh, Mukesh Kumar, Jain P, Albinjose Isawary, Alwin E, Liton Shil, Thounaojam Premkumar Meitei

Hyderabad FC : Gurmeet Singh (Gk), Chinglensana Singh, Nim Dorjee, Akash Mishra, Manoj Mohammad, Joao Victor, Sahil Tavora, Lalchungnunga Chhangte, Joel Chianese, Aaren D’Silva, Bartholomew Ogbeche

