Quand et où regarder la couverture en direct de la coupe Durand 2023 sur la télévision en direct en ligne

L’action de la Durand Cup 2022 se poursuit alors que le Mumbai City FC affronte le Rajasthan United le 29 août au stade Kishore Bharati de Kolkata. Pendant ce temps, le deuxième match de la journée opposera l’Odisha FC de haut vol au Sudeva Delhi FC au stade Indira Gandhi de Guwahati.

Dans l’état actuel des choses, le Mumbai City FC est en tête du groupe B avec son adversaire du Rajasthan United juste derrière lui. Les deux parties ont une victoire et un match nul dans leur cagnotte et chercheront à sortir victorieuses de cette rencontre atroce. L’attaquant du Rajasthan Gyamar Nikum sera l’homme du danger pour Mumbai car il recevra beaucoup de centres et de ballons aériens à ses côtés. Le Rajasthan espère qu’il pourra mettre la cravate au lit lorsque les deux parties s’affronteront lundi.

Le groupe D de la Coupe Durand doit être le groupe le plus difficile avec les meilleures équipes en compétition pour une place en séries éliminatoires. Cependant, cela a été une promenade dans le parc pour Odisha car ils ont facilement vaincu deux des meilleures équipes du football indien. Ils ont absolument battu North East United 6-0 lors de leur premier match du tournoi avant de battre les Kerala Blasters 2 buts à zéro. Leurs adversaires du Sudeva FC n’ont pas réussi à s’imposer en faisant match nul lors de leurs deux rencontres en Coupe.

Avant les matchs de la Durand Cup 2023 entre Mumbai City et Rajasthan United, Odisha FC et Sudeva Delhi, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 entre Mumbai City et Rajasthan United, Odisha FC et Sudeva Delhi auront lieu le lundi 29 août.

Où se joueront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Mumbai City et Rajasthan United se jouera au Kishore Bharati Stadium de Kolkata.

Le match de la Coupe Durand 2023 entre l’Odisha FC et le Sudeva Delhi se jouera au stade Indira Gandhi à Guwahati, Assam.

A quelle heure commenceront les matchs de la Coupe Durand 2023 ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Mumbai City et Rajasthan United débutera à 15h00 IST.

Le match de la Durand Cup 2023 entre l’Odisha FC et le Sudeva Delhi débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2023 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2023 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2023 ?

Les matchs de la Durand Cup 2023 peuvent être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

Mumbai City vs Rajasthan United Composition de départ prévue:

Ville de Mumbai : Phurba Lachenpa (Gk), Amey Ranawade, Mandar Rao Dessai, Mehtab Singh, Alberto Noguera, Rowllin Borges, Ahmed Jahouh, Asif Khan, Lallianzuala Chhangte, Ayush Chhikara, Bipin Singh Thounaojam

Rajasthan United : Roy Bhaskar (Gk), Akhand Tarif, Ambekar Abhishek, Bhatt Hardik, Chadha Puneet, Chawan Anil, Nikum Gyamar, Ramos Omar, Harmanjot Singh, Bonet Francesc, Manzi Pedro

Odisha FC et Sudeva Delhi Composition de départ prévue :

Odisha FC : Lalthuammawia Ralte (Gk), Narender Gehlot, Nikhil Prabhu, Shubham Sarangi, Sebastian Zo, Paul Ramfangzauva, Raynier Fernandes, Saul Crespo, Pedro Martin, Diego Mauricio, Nandhakumar Sekar

Sudeva Delhi : Sachin Jha (Gk), Bhat Basit Ahmed, Choudhary Pulkitveer, Mariyadasan Pradison, Renthlei Lalliansanga, Lawmnasangzuala R., Michael Sinam, Sarkar Abhijit, Gopalan Sreyas, Paul Shubho

