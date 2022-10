Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022

Après avoir organisé avec succès la Coupe du Monde Masculine U-17 de la FIFA en 2019, l’Inde accueillera désormais la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Seize équipes nationales féminines U-17 de six confédérations s’affronteront pour la couronne tant convoitée.

Le tournoi débutera le mardi 11 octobre. L’Inde affrontera les États-Unis d’Amérique au stade Kalinga de Bhubaneswar le jour de l’ouverture du tournoi.

La Coupe du monde devait avoir lieu l’année dernière, mais elle a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. En raison d’une suspension de la FIFA, l’Inde a récemment perdu les droits d’hébergement, mais les a rapidement récupérés lorsque l’interdiction a été levée.

Après avoir obtenu la qualification automatique en tant que pays hôte, l’Inde fera ses débuts à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Le contingent indien cherchera désespérément à se faire un nom dans le tournoi convoité. Mariyammal Balamurugan, Priyanka Singh Naorem et Sumati Kumari seront les joueurs clés de l’équipe.

L’Inde affrontera une solide équipe américaine qui a été exceptionnelle lors de la dernière édition du tournoi. Leur jeune sensation Amalia Villarreal a déjà attiré l’attention dans le passé avec ses performances incroyables et évoquera peut-être plus de souvenirs en Inde.

L’équipe américaine semble plus forte sur le papier, mais avec la foule dans le dos, l’équipe indienne pourrait sortir victorieuse de son premier match du tournoi.

Avant le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 de mardi entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique aura lieu le mardi 11 octobre.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Inde vs États-Unis d’Amérique de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et les États-Unis d’Amérique sera télévisé sur Sports18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Inde vs États-Unis d’Amérique de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 ?

Le match Inde vs États-Unis d’Amérique de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioTV.

Inde vs États-Unis d’Amérique Possible XI de départ :

Composition de départ prévue pour l’Inde : Anjali Munda (Gk), Astam Oraon (c), Neha, Kajol Dsouza, Lynda Kom Serto, Anita Kumari, Babina Devi, Purnima Kumari, Nitu Linda, Kajal, Varshika

Composition de départ prévue pour les États-Unis : Abigail Gundry (Gk), Ella Emri, Nicola Fraser, Jorydn Bugg, Cameron Roller, Mia Bhuta, Riley Jackson, Ella Sanchez, Emeri Adames, Nicollette Kiorpes, Onyeka Gamero

