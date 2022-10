Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

L’équipe indienne tentera désespérément de rebondir après son horrible début contre les États-Unis d’Amérique (USA) lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Les Blue Tigresses affronteront le Maroc lors de sa deuxième rencontre de phase de groupes du tournoi. Le match très attendu aura lieu vendredi au stade Kalinga de Bhubaneswar.

L’Inde a été battue 8-0 par les États-Unis de Natalia Astrain lors de leurs débuts en Coupe du Monde de la FIFA. Le gouffre de classe entre les deux équipes était assez éminent puisque les Américains ont trouvé le filet cinq fois avant la mi-temps et en ont brisé trois autres en seconde période. L’entraîneur indien Thomas Dennerby a été sous le choc après que son équipe ait semblé désemparée cette nuit-là.

La prochaine mission de l’Inde sera contre le Maroc qui a fait preuve d’une formidable résilience face à une formidable formation brésilienne et n’a encaissé qu’une seule butée. L’équipe marocaine aura envie de ses chances contre l’Inde.

Les femmes indiennes devront améliorer leur sang-froid et leurs passes par derrière, qui ont non seulement été exposées mais durement punies par les États-Unis lors de l’ouverture du tournoi. Malgré le fait que les chances sont très élevées contre l’Inde, ils ont une lueur d’espoir de se qualifier pour les huit derniers, s’ils sortent victorieux contre le Maroc.

Avant le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 de vendredi entre l’Inde et le Maroc ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc aura lieu le 14 octobre, vendredi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc débutera à 20h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Inde vs Maroc de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 ?

Le match Inde vs Maroc de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sera télévisé sur Sports18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Inde vs Maroc de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Maroc sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioTV.

Inde vs Maroc Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour l’Inde : Anjali Munda (Gk), Astam Oraon (c), Neha, Kajol Dsouza, Lynda Kom Serto, Anita Kumari, Babina Devi, Purnima Kumari, Nitu Linda, Kajal, Varshika

Composition de départ prévue pour le Maroc : Wissal Titah (Gk), Wissal Nadia Benassou, Djennah Cherif, Samya Masnaoui, El Assaoui, Fatima El Ghazouani, Dania Boussatta, Kamilia Et Tayyeby, Iman El Hannachi, Kenza Laksiri, Yasmine Zouhir

