Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022

Le fossé entre l’équipe indienne et ses adversaires du Groupe A de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA était assez évident lors de leurs deux premiers matches. Les hôtes ne sont déjà pas en lice pour une place dans les huitièmes de finale du tournoi, mais affronteront les géants du football brésilien lors de leur dernier match du prestigieux tournoi.

Ce sera une énorme expérience d’apprentissage pour les jeunes femmes indiennes qui seront soutenues par les fans de Bhubaneswar, quelle que soit leur sortie lamentable.

L’Inde a subi une humiliante défaite 3-0 aux mains du Maroc lors de son deuxième match qui a confirmé sa sortie du tournoi. L’équipe de l’entraîneur Thomas Dennerby a été complètement battue par les États-Unis lors de leur premier match, concédant huit buts et ne parvenant pas à trouver le chemin des filets une seule fois.

Contre la puissante équipe brésilienne, l’équipe indienne cherchera à limiter ses prouesses de buteur et à marquer un but ou deux. Il est évident que l’équipe brésilienne a des années-lumière d’avance en termes de capacités footballistiques, mais si l’Inde parvient à réaliser un miracle en battant le numéro neuf mondial, elle se rachètera et retrouvera sa fierté.

Avant le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 de lundi entre l’Inde et le Brésil ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil aura lieu le 17 octobre, lundi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil débutera à 20h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil sera télévisé sur Sports18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Inde vs Brésil de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 ?

Le match Inde vs Brésil de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioTV.

Inde vs Brésil Onze de départ possibles :

Inde Prévision de départ : Anjali Munda (Gk), Astam Oraon (c), Neha, Kajol Dsouza, Lynda Kom Serto, Anita Kumari, Babina Devi, Purnima Kumari, Nitu Linda, Kajal, Varshika

Composition de départ prévue pour le Brésil : Leilane (Gk), Ana Julia, Myka, Guta, Kadima (c), Carol, Aline, Lara, Rebeca, Alice, Jhonson

