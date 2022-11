Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

L’équipe portugaise regorge de joueurs habitués à jouer au plus haut niveau et ils chercheraient à faire une déclaration dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Ils ont un excellent mélange d’expérience avec Cristiano Ronaldo et Pepe ainsi que cette vigueur juvénile fournie par Joao Felix aux côtés de Rafael Leão dans cette équipe portugaise.

Le Ghana, quant à lui, a la présence dynamique de Jordan Ayew et Tariq Lamptey. Ils espèrent que ces joueurs pourront cuisiner quelque chose de spécial sur la plus grande scène du monde. Le Portugal et le Ghana sont placés aux côtés de la Corée du Sud et de l’Uruguay dans le groupe H de la Coupe du monde cette fois.

Toutes ces équipes sont capables de réaliser une performance de classe mondiale lors de leur journée et les deux équipes chercheront à tirer le premier sang pour obtenir un élan pour commencer leur campagne FIFA. Le Portugal aura cette incitation supplémentaire car il s’agira probablement de la dernière Coupe du monde pour Cristiano Ronaldo, 37 ans, qui est parmi les meilleurs.

Ce pourrait être la plume parfaite dans sa carrière déjà illustre.

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et le Ghana ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre le Portugal et le Ghana aura lieu le 24 novembre, jeudi.

Où se jouera le match Portugal vs Ghana de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et le Ghana se jouera au stade 974.

À quelle heure commencera le match Portugal vs Ghana de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et le Ghana débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Portugal-Ghana de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Portugal vs Ghana de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Portugal vs Ghana Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Portugal vs Ghana Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Portugal vs Ghana Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour le Portugal : Rui Patricio, Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernado Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Formation de départ prévue pour le Ghana : Ati-Zigi, Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Salisu, Mensah, Partey, Salis Abdul Samed, Sulemana Kudus, J. Ayew, A. Ayew.

