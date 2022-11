Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

La Suisse cherchera à démarrer sa campagne sur une note forte contre le Cameroun. Les Suisses ont des goûts de Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, qui a connu une excellente saison pour Arsenal en Premier League, jusqu’à présent.

Manuel Akanji semble également être une option fiable à l’arrière, ce qui rend la tâche difficile de battre les hommes de Murat Yakin. Yann Sommer a également été une présence stable entre les bâtons, apportant avec lui beaucoup d’expérience.

Le Cameroun comptera sur André-Frank Zambo Anguissa pour lui apporter de la solidité dans l’entrejeu. Le milieu de terrain de 27 ans s’était blessé contre l’Ajax en octobre et l’équipe africaine espère qu’il n’y aura pas de répercussions.

La nation africaine a également l’option d’Eric Maxim Choupo-Moting devant le but. L’attaquant de 33 ans semble être dans une forme décente, marquant six buts et donnant deux passes décisives en 10 matches de Bundesliga cette saison.

Il serait intéressant de voir si l’un de ces joueurs peut poursuivre sa forme et mettre en valeur ses compétences sur la plus grande plateforme internationale. La Suisse et le Cameroun sont placés dans le groupe G aux côtés du Brésil et de la Serbie.

A quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Suisse et le Cameroun ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre la Suisse et le Cameroun aura lieu le 24 novembre, jeudi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Suisse et le Cameroun ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Suisse et le Cameroun se jouera au stade Al Janoub.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Suisse et le Cameroun ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Suisse et le Cameroun débutera à 15h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Suisse vs Cameroun de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Suisse vs Cameroun de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Suisse vs Cameroun Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Suisse vs Cameroun de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Suisse vs République du Cameroun Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour la Suisse : Yann Sommer, Silvan Widmer, Fabian Schar, Manuel Akanji, Rodriguez, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas, Embolo.

Composition de départ prévue pour le Cameroun : Andre Onana, Enzo Ebosse, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Collins Fai, Olivier Ntcham, Zambo Anguissa, Gouet, Bryan Mbeumo, Eric Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi.

