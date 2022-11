Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

Les Allemands ressemblent à une équipe puissante et chercheraient à faire une déclaration contre le Japon lors de leur match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les champions de la Coupe du Monde 2014 ont eu un match lamentable lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018 et chercheraient à faire amende cette fois-ci.

Les Japonais, quant à eux, se sont forgé la réputation d’être un peu au-dessus de leur poids lors de la Coupe du Monde de la FIFA ces derniers temps. Les hommes du pays du soleil levant ont atteint les huitièmes de finale la dernière fois.

Ils ont déconcerté tout le monde en prenant l’avantage contre la Belgique dans le RO 16 la dernière fois, mais les choses se sont malheureusement terminées par un chagrin lorsque Naser Chadli a marqué le troisième but décisif à la 94e minute de la journée, pour mettre le match hors de portée.

Le Japon espère pouvoir aller plus loin cette fois-ci. L’Allemagne et le Japon sont placés dans le groupe E avec l’Espagne et le Costa Rica, champions de la Coupe du monde 2010. Avec un groupe relativement fort, ce sera une bataille intéressante à surveiller.

À quelle date le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Allemagne et le Japon aura-t-il lieu ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre l’Allemagne et le Japon aura lieu le 23 novembre, mercredi.

Où se jouera le match Allemagne-Japon de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Allemagne et le Japon se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match Allemagne-Japon de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Allemagne et le Japon débutera à 18h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Allemagne-Japon de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Allemagne vs Japon de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Allemagne vs Japon de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Allemagne vs Japon de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Allemagne vs Japon Possible Staring XI:

Composition de départ prévue pour l’Allemagne : Manuel Neuer ; Thilo Kehrer, Niklas Sule, Antonio Rudiger, David Raum, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sane, Thomas Muller

Composition de départ prévue pour le Japon : Shūichi Gonda ; Hiroki Sakai, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Gaku Shibasaki, Wataru Endo, Daichi Kamada, Hiroki Ito, Takuma Asano, Takumi Minamino

