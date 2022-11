Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

Le Mexique et la Pologne ont été réunis aux côtés de l’Arabie saoudite et de l’Argentine dans le groupe C de la Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar. Alors que les Argentins arrivent avec une belle séquence de forme dans la compétition, la Pologne et le Mexique chercheraient à mettre quelques points au tableau avant d’affronter l’Albiceleste.

Robert Lewandowski est en pleine forme avec 18 buts et quatre passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues pour Barcelone cette saison. Les fans polonais espèrent qu’il pourra continuer dans la même veine de forme pour l’équipe nationale.

A LIRE AUSSI | L’Argentine peut-elle écrire un épilogue digne de la carrière astronomique de Lionel Messi – La Pulga ?

Le Mexique est célèbre pour avoir dépassé son poids lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Guillermo Ochoa est une option fiable entre les bâtons pour les Mexicains depuis un bon moment maintenant. À 37 ans, Ochoa a une expérience considérable et il faudrait quelque chose de vraiment spécial pour lui faire passer le ballon dans le filet.

Cette rencontre peut définir la trajectoire du groupe et il sera intéressant de voir qui peut tirer le premier sang.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de mardi entre le Mexique et la Pologne ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre le Mexique et la Pologne aura lieu le 22 novembre, mardi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Mexique et la Pologne se jouera au stade 974 de Doha.

À quelle heure commencera le match Mexique-Pologne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Mexique et la Pologne débutera à 21h30 IST.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022: la France sans Benzema cherche à briser la «malédiction des champions» avec une équipe étoilée

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Mexique-Pologne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Mexique vs Pologne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Mexique vs Pologne Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Mexique vs Pologne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Mexique vs Pologne Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour le Mexique : Guillermo Ochoa ; Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Cesar Montes, Gerardo Arteaga ; Edson Alvarez, Hector Herrera, Luis Chávez ; Alexis Vega, Raul Jiménez, Hirving Lozano

Composition de départ prévue pour la Pologne : Wojciech Szczesny, Jan Bednarek, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Sebastian Szymanski, Krystian Bielik, Piotr Zielinski, Przemysław Frankowski, Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici