Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

Les supporters gallois ont dû attendre très longtemps pour voir leur équipe nationale disputer à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA. Leur match contre les États-Unis sera leur premier match de Coupe du monde depuis 1958.

L’équipe nationale galloise a cette fois-ci un excellent mélange d’expérience et de jeunesse dans son équipe. Vous avez le rythme effréné de Gareth Bale et Dan James sur les ailes ainsi que l’expérience de Ben Davies à l’arrière.

La plus grande étape verra les plus grands noms s’affronter et l’équipe américaine chercherait également à faire une déclaration avec cette Coupe du monde. Les États-Unis espèrent que leurs jeunes comme Christian Pulisic et Brenden Aaronson pourront avoir un impact sur le terrain.

Les États-Unis et le Pays de Galles font partie du groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils partageront ce groupe avec les finalistes de l’Euro 2020, l’Angleterre et l’Iran.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de mardi entre les États-Unis et le Pays de Galles, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles aura lieu le 22 novembre, mardi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles se jouera au stade Ahmad Bin Ali.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles ?

Le match USA vs Pays de Galles de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match USA vs Pays de Galles de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les États-Unis et le Pays de Galles sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

États-Unis vs Pays de Galles Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue pour le Pays de Galles : Wayne Robert Hennessey, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies, Roberts, Joe Allen, Aaron Ramsey, Jonathan Williams ; Brennan Johnson, Gareth Bale, Dan James

Composition de départ prévue pour les États-Unis : Matt Turner, Sergino Dest, Walker Zimmerman, Aaron Long, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Kellyn Acosta, Brendon Aaronson, Jesús Ferreira, Christian Pulisic.

