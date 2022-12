Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

Le Maroc a l’une des plus belles histoires de la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils ont non seulement battu l’Espagne lors de leur match des huitièmes de finale, mais ont réussi à dominer le groupe F, composé d’équipes réputées telles que la Belgique et la Croatie.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les Marocains ont été résolus en défense jusqu’à présent et ont sauté sur les quelques occasions qu’ils ont reçues. Malgré seulement 23% de possession de balle lors du match nul contre l’Espagne, ils ont défendu comme si leur vie en dépendait et ont remporté le match aux tirs au but avec Yassine Bounou sauvant trois tirs au but.

Le Portugal a été sous le scanner pendant un certain temps car Cristiano Ronaldo a dû commencer sur le banc pour le match contre la Suisse. Le jeune Goncalo Ramos a superbement rempli ses bottes en réalisant un triplé alors que les Portugais les battaient avec un 6-1.

Ronaldo a fait une apparition à la 72e minute. L’équipe a donc prouvé qu’elle pouvait être une menace avec et sans Cristiano. Le département offensif portugais semble être dans la zone alors qu’il affronte une équipe marocaine résolue. Il sera intéressant de voir qui peut sortir vainqueur de ce match.

A quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Maroc et le Portugal ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Maroc et le Portugal aura lieu le samedi 10 décembre.

Où se jouera le match Maroc vs Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Maroc et le Portugal se jouera au stade Al Thumama.

À quelle heure commencera le match Maroc vs Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Maroc et le Portugal débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Maroc-Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Maroc vs Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Maroc vs Portugal Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Maroc vs Portugal Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Maroc vs Portugal Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour le Maroc : Y Bono, A Hakimi, N Aguerd, R Saiss, N Mazraoui, N Amrabat, S Amallah, Ounahi, H Ziyech, Y En-Nesyri, S Boufal.

Composition de départ prévue pour le Portugal : D Costa, D Dalot, Pepe, R Dias, Guerreiro, R Neves, Otavio, B Silva, B Fernandes, J Felix, G Ramos.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici