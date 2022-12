Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

La Croatie a dû revenir par derrière pour vaincre une équipe japonaise fougueuse en huitièmes de finale. Daizen Maeda a ouvert le score pour le Japon en 43 minutes. Les Croates ont rapidement répondu en seconde période avec une tête magnifiquement dirigée par Ivan Perisic à la 55e minute.

Luka Modric et Co ont tenu bon alors qu’ils décrochaient l’égalité cruciale aux tirs au but. Dominik Livaković a été le héros de la soirée en arrêtant trois pénalités.

Les Brésiliens, quant à eux, ont battu la Corée du Sud en huitièmes de finale.

Le Brésil a déjà marqué quatre buts contre cette équipe coréenne en première mi-temps. Neymar a également fait son retour dans l’équipe après avoir raté les deux matchs précédents en raison d’une entorse à la cheville. La Selecao ressemble à une équipe menaçante cette campagne, avec de beaux buts en Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Avec une place en demi-finale à gagner, les deux équipes chercheront à tout laisser sur le terrain à la poursuite de la victoire.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil, voici tout ce que vous devez savoir.

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre la Croatie et le Brésil aura lieu le 9 décembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil se jouera au Education City Stadium.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et le Brésil débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Croatie-Brésil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Croatie vs Brésil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Croatie vs Brésil Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Croatie vs Brésil Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Croatie vs Brésil Onze de départ possible :

Composition de départ prévue pour la Croatie : D Livakovic, J Juranovic, D Lovren, Gvardiol, B Sosa, M Brozovic, L Modric, M Kovacic ; A Kramaric, B Petkovic, I Perisic

Composition du Brésil : Alisson, E Militao, Marquinhos, T Silva, A Sandro, Casemiro, L Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

