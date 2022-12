Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

Le Portugal a commencé sa campagne sur une bonne note mais a dû subir une défaite lors de son dernier match de groupe contre la Corée du Sud. Les Portugais ont laissé reposer certains de leurs principaux joueurs car ils avaient obtenu leur qualification lors du match précédent contre l’Uruguay lui-même.

Bien que cela n’ait pas fait une grande différence pour le Portugal, leur défaite signifiait que la Corée du Sud se qualifiait pour les huitièmes de finale alors que les Uruguayens devaient dire adieu à leur campagne de Coupe du Monde de la FIFA 2022.

La Suisse, quant à elle, s’est imposée dans son groupe en deuxième position après avoir remporté une victoire âprement disputée 2-3 contre la Serbie. Xherdan Shaqiri a ouvert le score à la 20e minute pour les Suisses, mais les Serbes ont mené une lutte acharnée avec des buts d’Aleksandar Mitrović et Dušan Vlahović. L’équipe suisse a égalisé le score grâce à un but de Breel Donald Embolo dans les dernières minutes de la première mi-temps et un but à la 48e minute de Remo Freuler a suffi à les faire passer.

Avec les deux équipes montrant un aperçu de ce qu’elles peuvent faire, il n’y a pas de favori clair dans ce match, mais cela promet d’être une affaire passionnante.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et la Suisse, voici tout ce que vous devez savoir.

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et la Suisse ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre le Portugal et la Suisse aura lieu le 7 décembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et la Suisse ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et la Suisse se jouera au stade 974.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et la Suisse ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Portugal et la Suisse débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Portugal vs Suisse de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Portugal vs Suisse Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Portugal vs Suisse de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Portugal vs Suisse Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Portugal vs Suisse Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour le Portugal : Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, R Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Danilo Pereira, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Suisse Formation de départ : Yann Sommer ; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Freuler ; Steven Zuber, Xherdan Shaqiri, Renato Steffen, Breel Embolo

