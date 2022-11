Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

L’Argentine a subi une défaite choquante 1-2 contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’Albiceleste a scénarisé un retour rapide lors du tout prochain match pour prendre le dessus sur le Mexique par deux buts à zéro. L’Argentine visera désormais à battre la Pologne et à assurer sa place en huitièmes de finale. Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine se jouera jeudi au stade 974. Après avoir remporté trois points jusqu’à présent, l’Argentine se retrouve actuellement dans le deuxième place du groupe C.

Pendant ce temps, la Pologne cherchera à poursuivre sa série d’invincibilité lorsqu’elle sera en action contre l’Argentine. Un match nul jeudi suffira aux hommes de Robert Lewandowski pour se qualifier pour le tour suivant.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre la Pologne et l’Argentine aura lieu le 1er décembre, jeudi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine se jouera au stade 974.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Pologne et l’Argentine débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Pologne-Argentine de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pologne vs Argentine sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Pologne vs Argentine de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pologne vs Argentine de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Pologne vs Argentine Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour la Pologne : Wojciech Szczesny, Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Krystian Bielik, Gregorz Krychowiak, Przemyslaw Frankowski, Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski

Composition de départ prévue pour l’Argentine : Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez

