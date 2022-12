Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Belgique est dans une situation difficile en ce moment après avoir perdu son dernier match contre le Maroc. Les hommes de Walid Regragui dominent les débats et font sentir leur présence. Toute cette pression a fini par payer lorsque Romain Saiss a ouvert le score à la 73e minute. Zakaria Aboukhlal a ensuite scellé l’affaire pour son équipe avec un but tard dans le temps d’arrêt.

Les hommes de Roberto Martinez ont été loin d’avoir convaincu cette campagne et certains les qualifieraient même de chanceux d’être sortis avec trois points lors de leur match d’ouverture contre le Canada, alors qu’Alphonso Davies a raté un penalty.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

D’un autre côté, cette équipe croate a passé un bon moment lors de sa dernière rencontre contre le Canada. Malgré un but au début du match, Luka Modric et Co ont pris le relais et sont finalement sortis victorieux avec une ligne de score de 4-1 dans la journée.

Andrej Kramaric les a lancés à la 36e minute et a doublé son total de la journée à la 70e minute. Il a été aidé par deux buts de Marko Livaja et Lovro Majer.

Ce groupe est encore largement ouvert et une victoire de la Belgique s’impose. Il sera intéressant de voir ces deux puissances s’affronter dans le but d’atteindre la prochaine étape de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et la Belgique ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre la Croatie et la Belgique aura lieu le 1er décembre, jeudi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et la Belgique ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et la Belgique se jouera au stade Ahmad Bin Ali.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et la Belgique ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Croatie et la Belgique débutera à 20h30 IST.

A LIRE AUSSI | “Pas de problèmes dans l’équipe, juste une tentative externe de créer des problèmes internes” – Thibaut Courtois

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Croatie vs Belgique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Croatie vs Belgique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Croatie vs Belgique Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Croatie vs Belgique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Belgique vs Canada Onze de départ possible :

Composition de départ prévue pour la Belgique : Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Zeno Debast, Thomas Meunier, Tielemans, Axel Witsel, Castagne, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard

Composition de départ prévue pour la Croatie : Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Marko Livaja, Ivan Perisic

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici