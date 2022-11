Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Alors que la France était peut-être le grand favori de ce match, une crise de blessures signifie qu’il lui manquera des joueurs importants comme Karim Benzema, Christopher Nkunku, N’Golo Kante et Paul Pogba.

Cela signifie que l’Australie a de réelles chances d’infliger l’une des grosses surprises en début de Coupe du monde. Malgré tous les problèmes, Les Bleus commandent toujours une puissante attaque de Kylain Mbappe, Ousmane Dembele et Olivier Giroud.

Bien que Giroud ne soit pas considéré comme aussi destructeur que Benzema ces derniers temps, l’attaquant a été une figure fiable pour l’AC Milan cette saison. Il peut modifier n’importe quel résultat de sa journée.

Les Socceroos ont également connu un beau parcours lors de la campagne de qualification, mais ils devront affronter l’un de leurs plus gros tests sous la forme des hommes de Didier Deschamps. L’Australie et la France ont été placées aux côtés du Danemark et de la Tunisie dans le groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Cela ressemble à un groupe très compétitif et chaque point comptera. Alors que beaucoup misent peut-être sur la France et le Danemark pour se qualifier pour le prochain tour, voyons si ce groupe D nous réserve des surprises.

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la France et l’Australie ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre la France et l’Australie aura lieu le 23 novembre, mercredi.

Où se jouera le match France vs Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la France et l’Australie se jouera au stade Al Janoub.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la France et l’Australie ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la France et l’Australie débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match France-Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match France vs Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match France vs Australie Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match France vs Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

France vs Australie Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour la France : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Ousmane Dembelle, Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez ; Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot

Formation de départ prévue pour l’Australie : Matthew Ryan, Nathaniel Atkinson, Bailey Colin Wright, Kye Rowles, Aziz Eraltay Behich, Ajdin Hrustic, Aaron Frank Mooy, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Mitchell Duke, Craig Goodwin.

