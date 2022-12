Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu le Sénégal et le Qatar en phase de groupes et fait match nul contre l’Équateur. Les Néerlandais n’ont peut-être pas réalisé les performances les plus convaincantes, mais ils ont fait le travail et ont dominé le groupe A. Leur dernière victoire contre le Qatar a été relativement confortable puisque Cody Gakpo et Frenkie de Jong se sont inscrits sur la feuille de match.

Gakpo a été une révélation pour les Oranje dans cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a marqué dans tous les matchs jusqu’à présent et les États-Unis devront se méfier de sa menace. Les États-Unis, quant à eux, se sont qualifiés en battant l’Iran lors de leur dernier match de phase de groupes.

L’USMNT espère que ses jeunes canons pourront briller en huitièmes de finale. Tyler Adams a été une présence solide au milieu du parc. Timothy Weah et Christian Pulisic possèdent toujours une grande menace offensive et Gregg Berhalter cherchera à la libérer lorsqu’ils affronteront les Pays-Bas.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis aura lieu le 3 décembre, samedi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Pays-Bas vs États-Unis de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pays-Bas vs États-Unis de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Pays-Bas vs États-Unis de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pays-Bas vs États-Unis de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Pays-Bas vs États-Unis Possible XI de départ :

Composition de départ prévue pour les Pays-Bas : Andries Noppert, Denzel Dumfries, J Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay, Davy Klaassen

États-Unis Formation de départ : Matt Turner, Sergiño Dest, Antonee Robinson, Tim Ream, Walker Zimmerman, Christian Pulisic, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie, Timothy Weah, Haji Wright

