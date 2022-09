Quand et où regarder la couverture en direct de la Coupe AFC 2022

Les poids lourds de Kolkata ATK Mohun Bagan sont de retour en Coupe AFC où ils affronteront les Malaisiens du Kuala Lumpur City FC. Le match de demi-finale inter-zones est prévu pour le 7 septembre et se déroulera au Salt Lake Stadium de Kolkata.

Après avoir subi une défaite âprement disputée lors de la demi-finale interzonale de la Coupe AFC l’an dernier contre le FC Nasaf, Bagan a une chance de se venger après avoir réalisé de solides performances en phase de qualification et en phase de groupes. Cependant, les Mariners n’ont pas été à leur meilleur dans la Coupe Durand et ils devront monter de quelques crans dans la soirée. Liston Colaco mènera l’attaque des Verts et des Marrons et espère figurer sur la feuille de match lors de l’important affrontement en demi-finale.

Le Kuala Lumpur City FC, double champion de la Ligue malaisienne, s’est qualifié pour les demi-finales après avoir battu le club indonésien du PSM Makassar lors de la finale de zone de l’ASEAN. Ils ont des joueurs de qualité comme Paulo Josue et Giancarlo Gallifuoco dans leur alignement et seront impatients de gagner contre leurs puissants adversaires.

ATK Mohun Bagan ressemble à de légers favoris sur le papier, mais le club malaisien a dépassé son poids pour atteindre les demi-finales et a la puissance de feu pour provoquer une autre surprise en Coupe AFC.

Avant le match UCL de jeudi entre l’ATK Mohun Bagan et le Kuala Lumpur City FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe AFC 2022 entre ATK Mohun Bagan et Kuala Lumpur City FC ?

Le match de la Coupe AFC 2022 entre l’ATK Mohun Bagan et le Kuala Lumpur City FC aura lieu le mercredi 7 septembre.

Où se jouera le match de Coupe AFC 2022 entre ATK Mohun Bagan et Kuala Lumpur City FC ?

Le match de l’UCL entre l’ATK Mohun Bagan et le Kuala Lumpur City FC se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata, au Bengale occidental.

À quelle heure commencera le match de Coupe AFC 2022 entre ATK Mohun Bagan et Kuala Lumpur City FC ?

Le match de l’UCL entre l’ATK Mohun Bagan et le Kuala Lumpur City FC débutera à 19h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ATK Mohun Bagan – Kuala Lumpur City FC ?

Le match ATK Mohun Bagan vs Kuala Lumpur City FC UCL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match ATK Mohun Bagan et Kuala Lumpur City FC EPL ?

Le match ATK Mohun Bagan vs Kuala Lumpur City FC UCL est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar et JioTV.

ATK Mohun Bagan et Kuala Lumpur City FC Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith (GK), Florentin Pogba, Asish Rai, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Deepak Tangri, Joni Kauko, Manvir Singh, Hugo Boumous, Dimitri Petratos, Liston Colaco,

Formation de départ prévue du Kuala Lumpur City FC : Azir Ghani (GK), Irfan Zakaria, Dan Lambert, Zhafri Yahya, Kamal Azizi, Giancarlo Gallifuoco, Akram Mahinan, Romel Morales, Jordan Mintah, Ryan Lambert, Paulo Josue

